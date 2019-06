À vos idées: quel nom fera le pont entre la nouvelle passerelle et son quartier?

La passerelle cyclo-piétonne dont le chantier est prévu cet automne sur le canal entre la Gare du Nord et Tour & Taxis n’a pas encore de nom. Beliris et la Ville en laissent le choix aux citoyens.

La construction de la passerelle entre le boulevard Simon Bolivar et l’avenue du Port, au-dessus du canal, commencera cet automne. Mais Beliris et la Ville de Bruxelles n’ont pas encore décidé de son nom. Et lancent un concours participatif pour lui trouver son sobriquet.

L’action se déroule via les pages Facebook de Beliris et de la Ville de Bruxelles jusqu’à minuit ce 27 juin. «Le nom doit être bilingue et symboliser le lien», préviennent les autorités. «Il pourra être représentatif du quartier et de son historique. Mais aussi de la mobilité active puisque le pont sera destiné aux transports en commun, aux cyclistes et aux piétons. Il pourra s’agir du nom d’une personnalité, de préférence féminine qui a un lien avec Bruxelles».

«Le canal marque une rupture entre les quartiers bruxellois. Les ponts créés jusqu’à présent pour relier les quartiers de part et d’autre du canal sont des lieux de transit avec une circulation automobile dense. La création de ce pont marque une première: un pont uniquement dévolu à la mobilité douce, pour une circulation plus apaisée», remarque Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme (change.brussels). «Donner l’opportunité aux habitants de choisir le nom de ce pont est dès lors une évidence».

Votre rôle se déroule sur Facebook jusqu’à ce 27 juin. Ensuite, plusieurs noms seront sélectionnés dans une shortlist qui sera soumise au vote des internautes.