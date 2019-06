VIDÉO | «Affaire conclue»: Sophie Davant chute en testant un fauteuil

Alors qu’elle venait de s’asseoir sur un fauteuil de cinéma mis en vente, la présentatrice d’«Affaire conclue» est tombée en arrière sous l’œil des caméras de France 2.

Grosse surprise et éclat de fou rire sur le plateau d’«Affaire conclue». Ce mercredi, dans le numéro spécial «cinéma» diffusé sur France 2, les téléspectateurs ont pu s’amuser de la chute de Sophie Davant durant une estimation.

Intriguée par quatre fauteuils de cinéma mis en vente par Christian, 70 ans, la présentatrice de France Télévisions s’est naturellement décidée à tester un des sièges.

Mais, alors qu’elle était bientôt accompagnée du commissaire-priseur Harold Hessel et du vendeur, le fauteuil de Sophie Davant, mal fixé, s’est dérobé sous son poids.

Le cul par terre, l’animatrice n’a pu cacher son désarroi: «Je me me suis fait mal, parce que je me suis pris l’accoudoir, voyez!»

Reste que la chute, plus surprenante qu’autre chose, n’a pas fait de blessé. «Je vais hériter d’un très beau bleu. Ce n’est pas grave!», a ainsi relativisé la principale intéressée.

De quoi inviter Patricia Casini-Vitalis, une autre commissaire-priseur, et une bonne partie du plateau, à rire de plus belle.