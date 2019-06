Quels sont les métiers en pénurie en Wallonie?

Voici la liste des métiers en manque de main-d’œuvre:

Les emplois critiques

Aide ménager, coiffeur, agent de gardiennage, chef de rang, vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage, droguerie), délégué commercial en biens d’équipements professionnels, délégué commercial en biens intermédiaires, vendeur de véhicules automobiles, web développeur, agent immobilier, jardinier, grimpeur – élageur, coffreur, plafonneur, monteur en structure bois, poseur de fermetures menuisées, magasinier, peintre industriel, monteur-câbleur en équipements électriques, opérateur sur appareils de transformation physique ou chimique, conducteur de ligne de production en industrie alimentaire, opérateur de production en industrie alimentaire, conducteur de machines de fabrication de produits textiles, boulanger, pâtissier, préparateur de viande, teinturier – nettoyeur, technicien de laboratoire de contrôle.

Les métiers en pénurie

Réceptionnaire automobile, comptable, conseiller en assurances, cuisinier, chef de cuisine, opérateur call-center, délégué commercial en services auprès des entreprises, infirmier en soins spécialisés, chef de service paramédical, technologue en imagerie médicale, orthoptiste, expert de l’audit et du contrôle comptable et financier, analyste financier, responsable administratif et financier, gestionnaire d’exploitation informatique, analyste informatique, développeur informatique, analyste business, responsable commercial, directeur de magasin de détail, conseiller financier bancaire, ouvrier de voirie, maçon, couvreur, installateur électricien, installateur en système de sécurité, monteur en sanitaire et chauffage, monteur frigoriste, carreleur, chauffeur d’autocar, conducteur d’autobus, chauffeur de poids lourd, conducteur d’engins de terrassement, déclarant en douane, chaudronnier tôlier, technicien en systèmes d’usinage, soudeur, tuyauteur industriel, mécanicien d’entretien industriel, mécanicien en génie civil, mécanicien agricole et travaux techniques, mécanicien poids lourds, mécanicien polyvalent, technicien en maintenance et diagnostic automobile, tôlier en carrosserie, carrossier, électricien de maintenance industrielle, électromécanicien de maintenance industrielle, découpeur – désosseur, boucher, menuisier, chef d’équipe des industries de process, dessinateur en mécanique, technicien de laboratoire de recherche, technicien de production des industries de process, technicien d’installation et de maintenance industrielle, technicien automaticien, technicien d’entretien et d’exploitation de chauffage, technicien frigoriste, responsable des méthodes et industrialisation, responsable recherche et développement, responsable de production, responsable qualité et affaires réglementaires, attaché technico-commercial, ingénieur d’affaires, dessinateur de la construction, technicien de bureau d’études en construction, métreur – deviseur, chef de chantier, chef d’équipe dans la construction, conducteur de travaux, dispatcher transports routiers de marchandises.