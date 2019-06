VIDÉO | Canicule: un parent d’élèves offre des ventilateurs, l’école les refuse

Au sud de Paris, un père de famille qui avait fait don de dix ventilateurs à l’école de sa fille a vu ses cadeaux lui être retourné par l’inspection académique.

L’histoire fait beaucoup de bruit dans le Val-de-Marne: en pleine canicule, une école d’Orly a renvoyé les dix ventilateurs qu’un parent d’élèves lui avait offerts.

«Quand je suis arrivé lundi matin, l’air était irrespirable, il faisait une chaleur, on suffoquait, se souvient Philippe Bouriachi, le papa qui a fait le cadeau à l’école de sa fille. Il y a un danger réel. Le danger est tellement réel que le ministre de l’Education a décidé de décaler les dates du brevet. Donc ce n’est pas une lubie de ma part.»

D’abord acceptés par l’établissement scolaire, les ventilateurs seront pourtant retirés dès le lendemain matin, à savoir ce mardi. Des raisons de sécurité sont évoquées, l’inspection académique estimant que l’installation des aérateurs ne respecte pas les règles protocolaires.

Au micro de BFMTV, Philippe Bouriachi, référent Europe Ecologie-Les Verts à Orly, estime qu’il s’agit plutôt d’une décision politique: «Je ne crois pas qu’il faut y voir un acte politique de ma part. C’est un acte humaniste, c’est un acte d’un père de famille qui pouvait, selon ses moyens, faire ce don à cette école.»

Interrogées, les autorités locales se défendent également de toute décision politique. La maire Christine Janodet (Groupe Gauche citoyenne) évoque plutôt un souci d’égalité avec les 240 autres classes de la commune. «Il était impossible pour nous et pas souhaitable pour le développement durable et les centrales électriques de mettre des ventilateurs dans toutes les classes. Donc, on privilégie le rafraîchissement au travers des jeux d’eau.»

Entre les arguments des uns et des autres, à chacun de se faire son opinion.