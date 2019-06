Suspicion de fraude: Ivan Leko à Hasselt pour un nouvel interrogatoire

Ivan Leko, coach d’OHL puis de Saint-Trond et du FC Bruges ces dernières années dans la plus haute division du football belge, avait déjà été interrogé. BELGA

Ivan Leko, ancien entraîneur du Club de Bruges, a été interrogé dans les locaux de la police judiciaire fédérale du Limbourg à Hasselt, dans le cadre de la vaste enquête sur de présumées fraudes dans le milieu du football professionnel.

Son avocat Walter Van Steenbrugge a confirmé que son client était bien présent et entendu par les enquêteurs en matinée.

La nouvelle série d’auditions de cette semaine vise à confronter les différents suspects et les personnalités impliquées aux déclarations de l’agent de joueurs Dejan Veljkovic, qui a un statut de «repenti» dans cette affaire, via lequel il s’est engagé à collaborer pleinement. La nouvelle ronde d’interrogations doit également confronter les dires de chacun avec tous les éléments du dossier rassemblés jusqu’ici.

Leko, coach d’OHL puis de Saint-Trond et du FC Bruges ces dernières années dans la plus haute division du football belge, avait déjà été interrogé sur ses rémunérations lorsqu’il était actif pour l’équipe louvaniste et avait par ailleurs Veljkovic comme agent. Récemment, le Croate a quitté le Club de Bruges pour une formation aux Emirats arabes unis, Al Ain.

En octobre dernier, l’entraîneur qui a construit l’essentiel de sa carrière en Belgique avait été interpellé et auditionné, au moment où la vaste enquête a été rendue publique. Un volet de l’enquête concerne des suspicions de matches truqués et de corruption, un autre de possibles paiements frauduleux et du blanchiment.

Leko a été inculpé en octobre, pour blanchiment d’argent. Il avait passé une nuit en cellule, avant d’être remis en liberté sans conditions.