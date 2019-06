Le socle des Aveugles de la cathédrale de Tournai est un véritable puzzle…

Enlevée en 2013 en raison des travaux du quartier Cathédral, la statue des Aveugles revient sur le site, mais plus tout à fait au même endroit. Mais avant de pouvoir déposer la sculpture, il faut reconstituer le socle qui doit l’accueillir. Et c’est là que les choses se compliquent...

Réalisée par le sculpteur Guillaume Charlier, il y a 110 ans, la statue des Aveugles se trouvait, jusqu’il y a cinq ans, au pied de la cathédrale de Tournai, sensiblement à l’endroit où est posée la base de l’immense grue surplombant les cinq clochers et qui sera démontée en septembre prochain.

Pour cause de rénovation du quartier et de restauration de la Cathédrale, la sculpture en bronze a, en effet, été retirée (pour la dernière fois car elle avait déjà déménagé plusieurs fois par le passé), le 10 avril 2013 pour être nettoyée et stockée derrière la palissade dressée autour du chantier, face à l’Office du tourisme. En attendant, les Aveugles prennent le soleil derrière la palissage dressée devant la Cathédrale. EdA

Elle va de nouveau retrouver l’espace public, à environ 80 mètres de l’endroit qu’elle occupait, soit du côté de la rue des Chapeliers.

Au préalable, il est nécessaire, pour la société havinnoise Boutribati, chargée de ce «déménagement», de reconstituer le socle sur lequel doit être déposée la statue. Une tâche difficile car celui-ci est composé de grosses pierres qu’il convient de replacer dans un ordre bien précis pour retrouver une surface plane susceptible d’accueillir le monument. Le «hic», c’est que les pierres ne sont pas numérotées soit parce qu’elles ne l’ont pas été au démontage, soit parce que les numéros se sont effacés au fil du temps. Bref, c’est à un véritable puzzle auquel sont confrontés en ce moment les ouvriers de l’entreprise Boutribati.

Dès qu’ils auront terminé de reconstituer le socle, ils pourront se charger d’y replacer la statue qui, selon eux, doit peser environ trois tonnes… On comprend mieux pourquoi il importe que celle-ci soit déposée sur une base bien stable.