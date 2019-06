Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce jeudi

Les chasseurs de mine belge et hollandais ont fait exploser une bombe d’une tonne. Spectaculaire. BELGA

Les Belgian Cats entrent en piste; 100 citoyens tirés au sort vont diagnostiquer Verviers; Chaleur: le cri d'alarme d'un hôpital; Un nouveau concept de loisirs débarque en Belgique... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 27 juin.

1

Crises: les missions du bourgmestre actualisées

Des inondations, un crash important, un incendie dans une école, voire même un attentat… Au cours d’un mandat, un bourgmestre peut être confronté à une crise de grande ampleur qui touche sa commune.

Le rôle du bourgmestre, mais aussi de l’échelon supérieur: le gouverneur, avait été défini dans un texte de 2006. Ce jeudi, un arrêté royal redéfinit ces rôles.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

Inédit, une coopérative de coopératives

L’idée d’une Fabrique circuit court est née en 2017 déjà chez Paysans-Artisans. La coopérative namuroise (Floreffe), créée en 2013, accompagne des producteurs et organise formations, visites et débats sur une manière équitable et sociale de tirer parti de la production agroalimentaire à petite échelle.

Aujourd’hui, financements, permis de bâtir, partenaires et coopérateurs sont prêts à donner naissance à un projet immobilier et coopératif inédit sur un même site.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

Pas de répit pour les chasseurs de mines

Olivier Vogels est commandant à la marine belge. Ce mercredi, il était à bord du chasseur de mines Crocus, en route pour faire aller exploser une bombe aérienne d’une tonne retrouvée sur un couloir de trafic maritime vers le port d’Anvers.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

Audiences: Nostalgie en tête, Bel RTL cinquième

Les vacances risquent d’être studieuses du côté de RTL Group. Bel RTL glisse à la 5e place des radios les plus écoutées en Belgique francophone.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

Nouveau concept en Belgique: un parc arbrofilets

À l’Orient, après l’accrobranche, Ecopark lance un nouveau parc arbrofilets, un concept plus «familial» pour redécouvrir la forêt.

+ À DÉCOUVRIR ICI

6

Canicule: attention aux nourrissons

Suite à la vague de chaleur que nous connaissons et pour celles qui pourraient survenir durant cet été, les services de pédiatrie, de maternité et d’urgences du CSF de Chimay appellent à la vigilance, notamment pour les nourrissons.

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

Les 250 000€ volés flambés jusqu’à Cuba? «Des conneries!»

Elles sont accusées du vol de 10 liasses de 25 000€, en billets de 500€, chez leur propriétaire, à Yvoir. Le couple au féminin se défend sans avocat. La plus forte en voix des deux, prend la parole, énervée, après la plaidoirie de l’avocat des parties civiles et le réquisitoire du parquet: «J’ai entendu tellement de conneries!» Et de parler de sa moitié: «Quand elle était en prison, elle a raconté plein de conneries». L’autre confirme: «J’en ai déjà fait assez, je n’ai rien à ajouter». Sa compagne tranche: «Vaut mieux!».

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

Cent citoyens tirés au sort pour monter dans un bus et diagnostiquer la ville

Dans quelques jours, une centaine de Verviétois tirés au sort vont recevoir une invitation, une sorte de convocation à devenir des «jurys» de leur ville à travers une balade urbaine qui en feront de véritables acteurs de l’élaboration du futur nouveau schéma de développement communal.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

Les Belgian Cats face aux Russes: un duel déjà déterminant

Ce jeudi débute le championnat d’Europe pour les Belgian Cats. Le plus dur sera peut-être de sortir de ce groupe D, vraiment très costaud. Russie - Belgique : Aujourd’hui, 17 h 45.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

Manu Katché et «the ScOpe»: on danse!

Qu’il joue avec Peter Gabriel, Sting, Joni Michell, Marcus Miller ou sur ses productions, Manu Katché imprime de sa personnalité toutes les musiques auxquelles il touche. Il surprend aussi: son tout chaud The ScOpe mélange les univers, avec élégance.

+ À DÉCOUVRIR ICI