VIDÉO| Tom de Dorlodot arrive enfin à Monaco après 11 jours d’efforts

Le parapentiste belge Tom de Dorlodot se classe 10e du X-Alps, une course de trail et de parapente entre Salzbourg et Monaco.

Double objectif atteint pour Tom de Dorlodot. Le parapentiste de Vieusart ambitionnait de se caler dans le top 10 du X-Alps et d’enfin atteindre l’arrivée de l’épreuve à Monaco. Il n’y était jamais parvenu lors de ses six premières participations.

Ce n’était pas chose aisée à réaliser: seuls 10 des 32 participants ont réussi à avaler les 1138 km qui séparaient Salzbourg et Monaco en moins de 11 jours, délai maximum imposé par les organisateurs.

1138 km, c’est le kilométrage minimum. À réaliser à pied ou en parapente. Mais comme il est impossible de voler ou de courir en ligne droite, Tom de Dorlodot a parcouru une beaucoup plus grande distance: près de 2200 km, dont 1684 en vol. Ce qui laisse tout de même près de 500 kilomètres à pied.

«Je suis explosé»

Pour être certain de ne pas échouer à quelques encablures de Monaco, Tom de Dorlodot a marché toute la nuit, de mercredi à jeudi. «J’ai pu parcourir 56 km cette nuit. Je n’ai dormi que 30 minutes. Je suis un petit peu épuisé, maintenant. Mais cela devrait me permettre d’arriver à Monaco à temps. Il me reste maintenant moins de vingt kilomètres. Ce n’est pas le moment de s’arrêter», expliquait Tom de Dorlodot, au lever du soleil de sa dernière journée de course. «Je suis explosé mais super heureux d’arriver à Monaco. Quelle aventure. Ce fut épique.»

Tom de Dorlodot est arrivé à la balise de fin de course à 10h33, soit 87 minutes avant que la fin de la course ne soit signalée. Il se classe 10e du X-Alps. Son meilleur résultat. Au total, son effort aura duré 10 jours, 22 heures, 33 minutes et 38 secondes.