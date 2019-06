La Louvière: 10 interpellations dans une opération antidrogue

Cinq personnes ont été placées sous mandat d’arrêt. D’importantes sommes d’argent ont été saisies.

Ce 24 juin 2019, la Zone de Police de La Louvière a procédé à 10 perquisitions sur son territoire dans le cadre d’un dossier relatif à la vente et au trafic de stupéfiants.

Dans le cadre de ces perquisitions, 10 personnes ont été interpellées. Pour 5 d’entre elles, le magistrat instructeur a décerné un mandat d’arrêt à leur encontre. 6,5 kg de marijuana, 1,220 kg de cocaïne et de 100 gr de résine de cannabis ont été saisies.

7 véhicules ont également été saisis. Par ailleurs, du matériel militaire a également été découvert: 2 armes à feu, un spray incapacitant, 2 gilets pare-balles militaires et une cagoule militaire ont été saisis.

Les enquêteurs ont aussi mis la main sur une importante somme d’argent: 13 590€, 4550 $ et 70 BAT, la monnaie thaïlandaise. Par ailleurs, ils ont aussi saisi 3 montres, 3 bagues en or, 12 GSM et une tablette.