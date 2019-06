Photo de migrants noyés: Trump fait part de son «horreur» et rejette la faute sur les démocrates

Le président américain a réagi mercredi après la publication d’une photo des corps d’un migrant salvadorien et de sa fille en bas âge, morts noyés en tentant de traverser le Rio Grande, le fleuve séparant le Mexique des Etats-Unis.

«Cela me fait horreur», a dit Donald Trump à propos de ce nouveau drame de l’immigration, rendant responsable l’opposition démocrate qui veut, selon lui, «des frontières ouvertes et cela veut dire des gens qui se noient».

"J'ai horreur de ça." Donald Trump réagit à la photo de migrants noyés et accuse les démocrates pic.twitter.com/VNTIW3VyUI — BFMTV (@BFMTV) 27 juin 2019

Les corps sans vie d’Oscar Alberto Martinez, un Salvadorien de 25 ans, et de sa fillette âgée de 23 mois, ont été retrouvées lundi sur la rive du Rio Grande, près de Matamoros, dans le nord-est du Mexique. Selon les médias, il avait décidé la veille de traverser la frontière à la nage car le pont allant vers Brownsville, côté américain, était fermé.

Les corps devraient être rapatriés mercredi au Salvador, selon les autorités locales. Tania Vanessa Avalos, 21 ans, veuve du jeune homme et mère de la petite fille, qui était avec eux pour la traversée, «est en état de choc. Elle est très jeune pour endurer autant de souffrances,» a commenté à l’AFP un responsable mexicain.

Politique migratoire «inhumaine»

Beto O’Rourke, ancien élu du Texas et candidat à l’investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, a rendu le milliardaire républicain «responsable» de cette tragédie. En «empêchant» les migrants de déposer des demandes d’asile aux postes-frontières, le gouvernement «force les familles à traverser entre ces postes, entraînant plus de souffrances et de morts», a-t-il ajouté.

La sénatrice de Californie Kamala Harris, autre candidate démocrate pour 2020, a dénoncé la politique migratoire «inhumaine» du milliardaire républicain, la qualifiant de «tache sur notre conscience morale» alors que les migrants «fuient souvent la violence extrême».

Une autre prétendante à la Maison Blanche, Elizabeth Warren, a dénoncé une politique qui «salit notre pays» lors d’une visite devant un centre privé de rétention pour mineurs près de Miami.

Les autorités américaines sont débordées depuis plusieurs mois face à des arrivées nombreuses de migrants originaires d’Amérique centrale. Certains déposent des demandes d’asile aux postes-frontières et doivent attendre au Mexique l’examen de leur dossier, ce qui peut durer plusieurs mois. D’autres choisissent de traverser illégalement la frontière, au péril de leur vie, pour se rendre aux autorités une fois aux Etats-Unis.