Un trou de 1,45 milliard dans la sécurité sociale

Le déficit de la Sécu devrait exploser à 1,45 milliard en 2019. La faute à un budget initial optimiste, à une croissance à la baisse et à un gouvernement en difficulté.

«Les facteurs à l’origine de ce déficit, c’est que le gouvernement a construit un budget à l’équilibre en surestimant fortement l’impact de ses actions sur les recettes et en mesurant mal l’impact des économies. Bref, les dépenses sont plus fortes que prévues et les recettes plus faibles», dit un proche du dossier cité par le journal Le Soir, qui dévoile l’information.

Ce à quoi il convient d’ajouter des facteurs exogènes comme une révision par le Bureau fédéral du Plan des perspectives de croissance économique. La part des retraites est en outre sans cesse croissante.

Les perspectives 2020 font apparaître, à ce stade, une hausse des recettes de 2,7 milliards et une hausse des dépenses de 3,3 milliards.

Ce vendredi, le comité de gestion de la Sécurité sociale doit se réunir pour acter les chiffres, pour en analyser les causes et baliser l’avenir.