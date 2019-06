Environ 3.000 spectateurs ont regardé l'Ommegang sur la Grand-place de Bruxelles

(Belga) Environ 3.000 personnes ont assisté mercredi soir, dès 21H15, au premier spectacle de l'Ommegang qui s'est tenu sur la Grand-Place de Bruxelles, selon les organisateurs. L'évènement sera réitéré vendredi soir. L'actrice belge Natacha Régnier a endossé le rôle du héraut francophone, le narrateur de l'histoire.

Le cortège, long de 2 km et composé de 700 figurants, s'est élancé dès 20H45 du parc royal. Il a rejoint la Grand-Place, en passant par le Sablon. Plusieurs centaines personnes ont regardé passer le cortège dans les rues de la ville et ont admiré le spectacle debout derrière les barrières de sécurité. Les quelque 2.200 places assises étaient de plus quasiment toutes remplies. Le spectacle, mis en scène par Giles Daoust et son équipe, a duré deux heures. L'Ommegang a été animé par 47 groupes folkloriques et 1.400 participants, dont 180 représentants de la noblesse belge. Des lancers de drapeaux ont marqué les débuts du spectacle. Le défilé de 48 cavaliers et de huit géants, dont le célèbre dragon de St-Georges de plus de 4 mètres de long, ont notamment marqué les différents tableaux. Les jeux de lumière sur les façades des bâtisses de la Grand-place ont ajouté à l'ambiance. Un lâcher de colombes et un petit feu d'artifice ont refermé le spectacle. Ces festivités commémorent la présentation de l'empereur Charles Quint et son fils Philippe à Bruxelles en 1549. (Belga)