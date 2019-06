CAN 2019 - L'Egypte, avec un but de Salah sur un assist de Trezeguet, bat la RD Congo et avance en 8e

(Belga) L'Egypte s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football grâce à sa victoire sur la République Démocratique du Congo (RDC) 2 buts à 0 mercredi au Caire.

Ahmed Elmohamady a donné l'avantage aux Pharaons à la 25e minute. Mohamed Salah a doublé la mise sur un assist de l'ancien Anderlechtois et Mouscronnois Mahmoud Hassan Trezeguet (43e). La RDC alignait plusieurs acteurs ou vieilles connaissances du championnat belge. L'Anversois Jonathan Bolingi a disputé l'ensemble de la rencontre, tout comme Christian Luyindama (au Standard jusqu'en janvier). Merveille Bope Bokadi (Standard) a été remplacé à la 64e minute par Yannick Bolasie (Anderlecht). Le capitaine du Standard Paul-José Mpoku est resté sur le banc, au même titre que le gardien Parfait Mandanda (Charleroi) et Chancel Mbemba (ex-Anderlecht). Vainqueur 1-0 du Zimbabwe en ouverture, l'Egypte est en tête du groupe avec 6 points. Déjà battue par l'Ouganda (2-0), la République Démocratique du Congo est bloquée à 0. Dans l'après-midi, l'Ouganda et le Zimbabwe ont partagé l'enjeu (1-1). Ce qui permet à l'Ouganda d'être deuxième du groupe (4) devant le Zimbabwe (1). Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes avancent en 8e de finale. (Belga)