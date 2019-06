Plusieurs producteurs, transformateurs et distributeurs agroalimentaires spécialisés dans le circuit court s'installeront à Suarlée (Namur) au printemps 2020, ont annoncé mecredi les instigateurs de ce projet baptisé "La Fabrique Circuit Court".

Les partenaires fondateurs sont Ethiquable, Papilles ravies, le Petit abattoir coopératif, la Légumerie de la Fabrique Circuit Court et la Bocalerie de la Fabrique Circuit Court.

Ensemble, ils ont acheté un terrain de 80 ares dans le zoning du Bureau économique de la province de Namur à Suarlée. L'idée est d'y regrouper sur un même site des ateliers de transformation alimentaire et des halls de stockage et d'expédition au service de petits producteurs engagés dans une démarche de commercialisation en circuit court et de qualité différenciée.

On trouvera ainsi un abattoir de volaille de proximité et une légumerie pour répondre à la demande des cuisines de collectivité en légumes "de 4ème gamme". L'offre est complétée par une bocalerie pour mutualiser la gestion des bocaux consignés et une conserverie pour mettre en bocaux les préparations des petits transformateurs. Un atelier de découpe de viande pour valoriser les produits d'élevage et un outil de distribution de produits bio issus du commerce équitable sont également annoncés.

En plus du site, les partenaires partageront du personnel, des espaces et des équipements en vue de faire des économies d'échelle.

L'investissement global s'élève à 2,6 millions d'euros. Le ministère wallon de l'Agriculture couvre une partie substantielle du budget lié à l'abattoir, la légumerie et la bocalerie dans le cadre de son programme "Hall Relais", soit environ 600.000 euros.

La Société wallonne pour l'économie sociale marchande intervient également dans le capital de la Fabrique Circuit Court et de presque tous les partenaires.