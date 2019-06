Trois chiens saisis à Modave après la diffusion d'une vidéo sur Facebook

Trois chiens ont été saisis par la Société royale protectrice des animaux (SRPA) ce mercredi à Modave, en province de Liège. Leur sort avait été mis en lumière par une vidéo postée sur Facebook.

La vidéo montrait un chien, langue pendante, attaché à une chaîne en métal à côté d'une gamelle vide, dans une petite cour à Modave. Cette vidéo a été vue plus de 50.000 fois sur Facebook.

Interpellés par plusieurs personnes et associations, le bourgmestre de Modave, Éric Thomas, et la police de Modave se sont rendus sur place. Ils ont constaté que les animaux étaient au nombre de trois. "Ils ont été saisis pour permettre à leur propriétaire de mettre en place des aménagements au niveau de la sécurité et de la propreté. Une évaluation sera faite pour savoir si les chiens peuvent lui être remis", a expliqué Éric Thomas.

Le bourgmestre de Modave a précisé que les animaux n'avaient pas l'air affamés. La SRPA de Liège s'est chargée de récupérer les chiens, qui seront placés pendant une période de 60 jours.