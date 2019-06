CAN 2019: le Nigeria, premier pays qualifié pour les huitièmes de finale

Le Nigeria est la première équipe à s’être qualifiée pour les huitièmes de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 mercredi.

Vainqueurs contre le Burundi lors de leur premier match dans le groupe B, les ‘Super Eagles’ont également battu la Guinée 1-0 mercredi après-midi à Alexandrie, en Égypte.

C’est un but du défenseur de Leganes Kenneth Ameruo à la 73e minute qui a libéré les Nigérians et enfoncé la Guinée, entraînée par le Belge Paul Put.

Plusieurs joueurs du championnat belges et anciennes connaissances de Pro League étaient concernés par cette rencontre. Wilfried Ndidi (ex-Genk) et Moses Simon (ex-Gand) étaient titulaires avec le Nigeria tandis que Victor Osimhen (Charleroi) et Henry Onyekuru (ex-Eupen et Anderlecht) sont restés sur le banc.

En face, Ibrahima Cisse (ex-Standard et Malines) a lui aussi joué 90 minutes alors qu’Idrissa Sylla (Zulte Waretgem) et Mohamed Yattara (ex-Standard) sont restés sur le banc.

Avec 6 points, les Nigérians trônent en tête de leur poule devant Madagascar (1 point), la Guinée (1 point) et le Burundi (0 point). Le Burundi et Madagascar s’affrontent jeudi lors de la deuxième journée.