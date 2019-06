Viol collectif dans un appartement loué via Airbnb: jusqu’à 5 ans de prison

Une jeune femme sous l’emprise de l’alcool a été violée à Saint-Gilles en septembre 2018. Ses violeurs sont condamnés.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi trois hommes âgés entre 20 et 22 ans pour viol collectif à des peines de quatre et cinq ans de prison avec sursis probatoire, complet ou partiel. Il a également condamné deux autres jeunes hommes pour non-assistance à personne en danger à des peines de 15 et 20 mois de prison avec sursis.

La nuit du 2 au 3 septembre dernier, une jeune femme avait été violée par trois hommes alors qu’elle était sous l’emprise de drogue et d’alcool, dans un appartement rue du Monténégro à Saint-Gilles.

Le tribunal a condamné un homme âgé de 20 ans à une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède les trois premières années de cette peine. Il a également condamné deux autres hommes, âgé de 21 et 22 ans, à des peines de quatre ans de prison avec sursis probatoire complet, tenant compte notamment de leurs regrets, de leurs aveux et du travail sur eux-mêmes entamés en prison.

Les trois jeunes hommes ont été reconnus coupables d’un viol collectif, commis la nuit du 2 au 3 septembre 2018, dans un logement de la rue du Monténégro à Saint-Gilles, loué par deux de leurs amis via le site Airbnb. Ces deux derniers, deux frères, présents lors des faits, ont quant à eux été condamnés pour s’être abstenus de venir en aide à la victime, à des peines de 15 et 20 mois de prison avec sursis.