Dix ans de prison ferme pour avoir séquestré son ex-compagne à Jumet

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Cédric G., 41 ans, à une peine ferme de 10 ans de prison pour séquestration, coups et blessures, menaces et incitation à la débauche sur son ex-compagne.

Le ministère public avait requis 15 ans de prison à son encontre. Le prévenu a été acquitté des préventions de tentative de meurtre et viol.

Le 12 janvier 2018, à Jumet (Charleroi), la police avait été appelée par la mère de Madisson. Elle craignait qu’il ne soit arrivé malheur à sa fille.

La veille, la victime était partie de son domicile avec le prévenu, qui était son compagnon au moment des faits. Il prétextait aller chercher des cigarettes. Sous l’emprise de cocaïne, Cédric, 41 ans, hallucinait totalement et pensait que sa copine l’avait trahi et qu’il était en danger de mort. Pendant plusieurs heures, il avait séquestré sa petite amie dans le grenier du domicile de sa mère, à Jumet. Il lui avait porté des coups de poing, coups de pied et des coups de couteau. Au total, le prévenu avait porté sept coups de couteau à la victime. 19 cicatrices ont été relevées sur le corps de Madisson.

Le prévenu prostituait également Madisson et empochait ses gains pour financer sa consommation de cocaïne. Lors de la séquestration, il avait tenté d’enfoncer une bouteille de whisky dans l’anus de la victime.

Le ministère public a requis 15 ans de prison avec une mise à disposition du TAP contre le prévenu, qui s’était déjà montré violent auparavant avec ses ex-compagnes. Me Romain Bastianelli, à la défense de Cédric G., a demandé une peine moindre. «Je ne suis pas là pour dire que c’est un enfant de chœur. Les éléments du dossier sont présents pour dire le contraire. Il mérite une sanction lourde mais pas avec une mise à disposition du TAP.»

Marie K., 66 ans et mère du prévenu, a été condamnée à 6 mois de prison avec un sursis simple de trois ans, tout comme son compagnon Roger D. Les deux personnes étaient poursuivies pour non-assistance à personne en danger.