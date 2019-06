Une édition de dingue pour la Sega Mega Drive Mini

Le père de Sonic prépare une version ultime et spectaculaire de sa console miniature.

C’est le retour d’une légende. Le jeudi 19 septembre, Sega distribuera dans le monde la Mega Drive Mini.

Contre 79,99€, la réplique miniaturisée de la célèbre console de salon injectera sur nos téléviseurs 42 jeux d’époque.

Au menu: Sonic The Hedgehog, Ecco the Dolphin, Altered Beast, Ghouls ‘n Ghosts ou encore Virtua Fighter 2.

Dans l’emballage: la mini-console, deux manettes, les câbles (alimentation, HDMI).

Avec 39,70 millions de machines écoulées dans le monde entre 1988 et 1999, la Mega Drive est la console la plus populaire de la firme japonaise.

Sega reprend en main la production des Mega Drive miniaturisées. Internet

En soi, le concept d’une Mega Drive Mini n’est pas une véritable nouveauté.

Avant le succès des Nintendo Classic Mini (NES, Super NES), Sega autorisait d’obscurs fabricants à commercialiser des éditions miniatures de sa machine.

Aucune ne s’est jamais révélée convaincante, suffisamment fidèle.

Le triomphe des deux Nintendo change la donne.

Sega reprend la main sur son héritage et orchestre en personne la sortie en grande pompe de la Mega Drive Mini.

Dans les années 90, la Mega Drive de Sega était opposée à la Super Nintendo. Internet

Le père de Sonic soignera tout particulièrement le lancement japonais.

En ligne de mire: une incroyable édition baptisée Mega Drive Tower Mini.

À condition de débourser 25877 yens (211€), il sera possible de reconstituer la «tour» composée de la console et de ses deux extensions, le Mega Drive 32X et le Mega-CD.

En 1991, Sega décuple les possibilités de la console en lui greffant le Mega-CD, capable de lire des jeux stockés sur CD-ROM.

En 1994, le greffon baptisé 32X gère l’affichage des graphismes en 3D de cartouches spécifiques comme Virtua Racing.

Deux modules complémentaires composent la tour: le Mega-CD et le 32X. Internet

Histoire d’enfoncer le clou de cette édition «collector», Sega ajoute à l’ensemble 22 petites répliques de cartouches de jeu.

Les deux extensions et les 22 cartouches sont purement esthétiques. Ce sont des coquilles vides.

Le prix est vertigineux.

22 petites cartouches (vides) seront intégrées à l’édition «collector» réservée au Japon. Internet

Sega réussira-t-il son pari, aussi bien avec son édition classique qu’avec l’édition «collector»?

En décembre 2018, Sony s’est magistralement planté avec la PlayStation Classic, la réplique miniature de la première PlayStation.

Les stocks ne semblent pas diminuer, malgré la baisse drastique du prix (de 99,99€ à 39,99€).