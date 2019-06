Trois chiens saisis et confiés à la SRPA

Aujourd’hui, trois chiens ont été saisis dans un hameau modavien. Ils étaient attachés dans une cour, sans eau.

Une vidéo, tournée par une certaine Anne, a fait grand bruit depuis mardi sur les réseaux sociaux, entre autres, où elle a été partagée des centaines de fois et vue plus de 40 000 fois. On y voit un chien d’assez grande taille la langue pendante, attaché avec une chaîne en métal, dans le coin d’une cour en dur et une gamelle vide juste à côté de lui. Ce qu’on ne voit pas sur la vidéo, c’est qu’ils sont en fait trois chiens, détenus dans les mêmes conditions dans cet espace inadapté. Et ce qu’on n’entend pas non plus, ce sont leurs gémissements et leurs aboiements, apparemment plus que fréquents au vu des commentaires postés en ce sens sous la vidéo par plusieurs Modaviens qui ont été témoins des faits ces derniers temps.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, les choses ont (enfin) bougé. Une association de défense des animaux a contacté le bourgmestre modavien, Éric Thomas, tandis que d’autres personnes avaient, de leur côté, prévenu la zone de police du Condroz. «Je me suis rendu sur place avec deux policiers, explique le bourgmestre modavien. Il a été décidé de saisir les chiens, ce qui devait être fait cette après-midipar la SRPA. On avait d’abord contacté un refuge (du côté de Dinant, NDLR) mais il était complet et ne pouvait pas les prendre en charge.»

Le propriétaire des animaux n’a quant à lui pas apprécié qu’on saisisse ses animaux mais a néanmoins laissé l’opération être menée à terme. «Les chiens étaient attachés et il n’y avait qu’une petite gamelle, presque vide pour les trois, poursuit Éric Thomas. Deux des chiens étaient à l’ombre de feuillus, il faut le reconnaître, mais le troisième était au soleil. Il faut aussi admettre que les chiens étaient réactifs et n’étaient pas maigres comme s’ils étaient mal nourris.»