Rappel du «saumon fumé» de la société Brugse Visrokerij Alloo

La société Brugse Visrokerij Alloo a décidé, en accord avec l’Afsca, de retirer le «Saumon doux fumé artisanal (200g)» de la vente, en raison de la présence de Listeria décelée dans le produit.

La société De Brugse Visrokerij Alloo demande à ses clients de ne pas consommer le saumon et de bien vouloir le ramener au point de vente, où il sera remboursé.

Le produit a été distribué par le grossiste Spapens Marcinelle. Il porte le numéro de lot «32419 1306» et affiche la date de prévention suivante: 09/07/2019.

La listériose peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes (risque de fausse couche), les personnes à faible immunité et les personnes âgées. Les symptômes possibles de l’infection sont les suivants: nausées et vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre permanente (sensation de grippe).

Si vous avez déjà consommé le produit et si vous présentez des signes de symptômes décrits ci-dessus, il est recommandé de consulter un médecin traitant.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le 02/277.53.36.