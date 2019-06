Les francophones font moins de sorties culturelles qu’il y a dix ans

La fréquentation de la plupart des activités culturelles en dehors du domicile a reculé en l’espace de dix ans au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, révèlent mercredi les premiers résultats d’une enquête sur les loisirs extérieurs de la population francophone de Belgique.

Publiée dans le dernier «Focus Culture» édité chaque année par l’administration de la Culture de la FWB, l’étude montre une progression entre 2007 et 2017 du nombre de personnes déclarant n’avoir jamais été au théâtre, à un festival, au cirque, à l’opéra, ou voir un humoriste au cours des douze derniers mois.

De 66% en 2007, le nombre de personnes n’ayant pas assisté à une représentation théâtrale au cours de l’année écoulé est ainsi passé à 71%. Pour les spectacles d’humour, ce désintérêt est en encore plus fort, passant de 71 à 80% en un an, et de 82 à 89% pour les spectacles de cirque.

Quatre-vingt-cinq pour cent des francophones n’assistent par ailleurs jamais à un concert de musique classique (contre 80% il y a dix ans), et 93% ne vont pas à l’opéra (88% en 2007).

Seuls quelques taux de fréquentation, notamment pour les spectacles de danse ou les musées, progressent un peu.

La fréquentation des concerts rock, pop ou électro, ainsi que celle pour les festivals, reste, elles, plutôt stables.

Les salles obscures sont elles aussi davantage délaissées, 39% des francophones déclarant ne jamais mettre les pieds au cinéma, contre 31% seulement il y a dix ans encore.

Pour l’administration de la Culture, si l’on reconnaît un recul, on se garde de dramatiser et de tirer des conclusions définitives.

«Il est trop tôt pour parler de régression», tempère ainsi André-Marie Poncelet, administrateur général de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles. «Mais il est clair qu’il y a des mouvements».

«Dans toutes les classes d’âge, les gens changent leurs habitudes. Les consommations culturelles se sont déplacées, les comportements ont changé et on ne sait pas trop comment cela va évoluer dans le futur», reconnaît-il.

L’enquête met aussi en lumière combien les consommations culturelles extérieures demeurent marquées par les conditions sociales des individus et leur niveau d’éducation. Ainsi, plus on est diplômé, plus on a tendance à réaliser une sortie culturelle.

Autre enseignement: les pratiques culturelles ont tendance à baisser avec l’âge, à l’exception des expositions d’art, de peinture, etc. qui concernent surtout les 55-64 ans.

Cette enquête a été menée auprès d’un panel représentatif de 3.014 francophones âgés de 16 ans et plus vivant à Bruxelles ainsi qu’en Région wallonne.

Elle sera complétée en septembre prochain par un volet sur les pratiques culturelles des enfants de 6 à 8 ans et ceux de 12 à 14 ans, ainsi qu’un autre volet sur l’usage que les francophones font de leur temps libre.

Côté francophone du pays, les dépenses publiques en matière de culture au sens strict représentent quelque 668 millions d’euros par an, soit 6% des près de 11 milliards de budget de la Fédration Wallonie-Bruxelles.

Cela représente un subvention moyenne de 80 euros par habitant en FWB, et ce pour soutenir le travail de 3.341 opérateurs culturels au total.