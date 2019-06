Face aux «multiples défis wallons», PS et Écolo définissent 20 «lignes directrices»

Ils l’ont annoncé mercredi matin: PS et Écolo, qui ne disposent pas à eux seuls d’une majorité en Wallonie, lanceront jeudi et vendredi le processus de consultation de la société civile dans le cadre de la formation des gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Avec ses représentants, ils «débattront des lignes directrices» des futures déclarations de politique gouvernementale et sociétale pour la Région et la FWB.

De la transition sociale et écologique à l’objectif du plein emploi à l’horizon 2030 en passant par la lutte contre la pauvreté et la participation citoyenne, ces lignes directrices, que différents médias ont publiées, devraient permettre à la Wallonie de faire face «aux multiples défis» qui l’attendent, ont indiqué PS et Écolo.

Dans ce cadre, les partenaires potentiels entendent notamment doter la Wallonie d’un plan de transition sociale et écologique qui prendra la succession du plan Marshall. Ce dernier se structurera autour d’un nombre très limité de projets-phares prioritaires et de réformes «basculantes» – un qualificatif cher à Écolo – réparties entre la transition écologique (isolation, mobilité, énergie renouvelable, agriculture et alimentation), la transition des savoirs et des savoir-faire (formations, stages, valorisation des compétences, etc.) et la transition économique (économie circulaire, silver economy, etc.)

En matière d’écologie toujours, ils comptent tout mettre en œuvre pour développer les alternatives à la voiture individuelle dans les déplacements, afin de diminuer sa part modale d’au moins un tiers d’ici 2030, et «s’engagent à faire de la rénovation des bâtiments – et de leur isolation, NDLR – une priorité régionale majeure en accélérant l’opérationnalisation de l’objectif d’un parc de bâtiments décarbonés d’ici 2050».

Une stratégie de transition vers une agriculture durable sera également développée et une attention accrue sera portée à la biodiversité.

Parallèlement, PS et Écolo promettent de déployer «une série de leviers» afin d’augmenter le nombre de logements accessibles tout en adoptant un nouveau plan de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités, «transversal à l’ensemble des compétences wallonnes», en concertation avec les acteurs de terrain.

En termes d’emplois, PS et Écolo assurent qu’ils maintiendront le volume de l’emploi et les moyens financiers alloués aux APE, dont la réforme sera conduite dans le cadre d’une concertation avec les acteurs. Outre les besoins actuels, le dispositif sera ouvert aux besoins émergents, expliquent-ils. Sous la précédente législature, la réforme des APE portée par le ministre Jeholet n’avait pas abouti, après que la coalition MR-cdH eut perdu sa majorité au parlement wallon.

Quant aux pôles de compétitivité, ils seront pérennisés et un nouveau pôle sera créé autour des métiers du numérique, indiquent encore les deux partis.

Ces derniers visent par ailleurs le plein emploi en 2030 via notamment la création de plusieurs ‘gigahubs de formation’et une «profonde refonte des modalités et méthodes d’action du Forem» qui devra prioriser ses moyens vers les conseils et l’accompagnement aux demandeurs d’emploi, à l’instar de ce qui a été mis en place à Bruxelles et en Flandre.

Enfin, les lignes directrices définies par les deux éventuels futurs partenaires évoquent aussi la nécessité d’une «Wallonie participative qui donne plus de pouvoir aux citoyens», d’une politique européenne et internationale «juste et durable» ainsi que d’une autorité publique «impartiale et transparente» qui rende confiance aux citoyens.

Les rencontres entre les deux partis et la société civile sont programmées ce jeudi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vendredi au Parlement de Wallonie à Namur. Des représentants des réseaux de l’enseignement, du Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), de l’Association des Journalistes professionnels (AJP), des associations de jeunesse, des ONG comme Greenpeace, du Forem ou encore des acteurs économiques tels que la Sogepa y ont notamment été conviés.

Les lignes directrices qui seront abordées au cours de ces discussions «ne constituent pas à ce stade un projet d’accord de gouvernement finalisé, mais une ébauche des priorités gouvernementales pour les cinq années à venir», ont toutefois averti les potentiels partenaires de la majorité «coquelicot».

Une seconde version de ces lignes directrices sera ensuite soumise aux députés wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de voir qui pourrait les soutenir.