Amay: le présumé agresseur du glacier John-John demande son acquittement

L’individu suspecté d’avoir agressé le glacier ambulant John-John, lors de sa tournée cité Rorive a été entendu par le tribunal correctionnel de Huy, ce mercredi. Son avocat a plaidé l’acquittement.

Le prévenu, un Amaytois de 38 ans, a été entendu ce mercredi par le tribunal correctionnel de Huy. L’homme avait été identifié par plusieurs témoins via un panel de 10 portraits d’individus, comme étant l’auteur des faits survenus à Amay les 5 et 8 juin derniers. Gauthier, 19 ans, avait effectivement été agressé alors qu’il effectuait sa tournée, à Amay, dans un camion du glacier John-John, au motif que le volume sonore de sa musique était trop élevé. Le 5 juin, la victime avait reçu une gifle de son agresseur, et trois jours plus tard, le 8 juin, l’homme s’était caché dans un buisson avant de se jeter sur le véhicule qu’il avait roué de coups à l’aide d’une barre de fer. Les débris de verre avaient blessé Gaultier au visage, ce qui l’avait porté à une incapacité de travail de plusieurs jours.

Une peine de travail de 90 heures a été requise, aujourd’hui, par le parquet à l’encontre du prévenu. La défense du prévenu – qui nie les faits – a quant à lui plaidé l’acquittement. «On ne dispose pas d’assez d’élément pour condamner mon client. Je crois que la justice a voulu aller trop vite dans cette affaire. Les témoins ont désigné cet homme parce qu’il est, excusez-moi l’expression “l’idiot du village”. Si l’acquittement n’est pas retenu, je demande que le dossier soit renvoyé au procureur du roi pour une investigation complémentaire.»

Jugement le 11 septembre