Audiences radio: Nostalgie, toujours en tête dans le paysage francophone

Nostalgie reste en tête des radios francophones en termes de parts de marché, avec 16,31%, selon la nouvelle vague de résultats des audiences radio du Centre d’Information sur les Médias (CIM) dévoilés mercredi et portant sur la période de janvier 2019 à avril 2019.

Vivacité (14,39%) maintient sa deuxième position, toujours devant Radio Contact (13,38%).

Classic 21 (11,69%) rafle quant à elle de peu la quatrième place à Bel RTL (11,65%). Viennent ensuite NRJ (5,79%), La Première (4,96%), Pure (3,25%), Fun Radio (2,47%), Musiq’3 (1,46%) et DH Radio (0,88%). Plus loin derrière, on retrouve aussi Mint (0,34%) et Chérie (0,05%).

Les réseaux provinciaux ont également été scrutés. La radio liégeoise Maximum FM enregistre ainsi une meilleure audience que Mint avec 0,39% de parts de marché et se positionne devant Sud Radio (Hainaut, 0,18%), Must FM (Namur-Luxembourg, 0,10%), BXFM (Bruxelles, 0,03%) et Antipode (Brabant wallon, 0,02%).

En termes de nombre d’auditeurs quotidiens, Radio Contact se place première avec 590.485 auditeurs hebdomadaires, contre 589.762 pour Vivacité et 582.230 pour Nostalgie. Les trois radios devancent notamment Bel RTL (541.440), Classic 21 (389.086), NRJ (342.460), La Première (285.815), Fun Radio (167.694) et Pure (157.324).

En Flandre, Radio 2 domine toujours le paysage radiophonique avec 30,38% de parts de marché, devant Q-Music (11,46%) et Studio Brussel (10,95%).