«Bruxelles sera attaquée demain à 18h sur la Grand-Place»: l’OCAM enquête

Un message sur le mur virtuel du Parlement européen pousse l’OCAM à enquêter sur une potentielle menace terroriste.

«Bruselas will be attacked tomorrow at 6:00 pm in Grand-Place by a guy with a neon shirt»: voilà le message inquiétant inscrit sur le mur virtuel du Parlement européen à Bruxelles mardi soir, et partagé via Twitter mercredi par Emmanuel Foulon, assistant parlementaire au Parlement européen. L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) enquête actuellement sur cette menace d’attentat, selon le parquet de Bruxelles.

Le message, laissé sur le mur virtuel du Parlement européen mardi soir vers 17h30, évoque une attaque terroriste ce mercredi à 18h00 sur la Grand-Place de Bruxelles. Le message a vraisemblablement été écrit par un visiteur du bâtiment.

Il existe encore beaucoup d’incertitudes concernant la crédibilité de cette menace, mais l’OCAM mène l’enquête.

De son côté, le parquet de Bruxelles a fait saisir les images des caméras de surveillance situées dans et à proximité du Parlement européen pour tenter d’identifier l’auteur du message.