David Goffin et Elise Mertens têtes de série N.21 à Wimbledon

Les deux N.1 du tennis de belge, David Goffin (ATP 23) et Elise Mertens (WTA 21) sont les têtes de série N.21 des Internationaux de Grande-Bretagne qui débutent lundi sur le gazon de Wimbledon.

Sans surprise la tête de série N.1 du simple messieurs de cette 3e levée du Grand Chelem a été attribuée au tenant du titre et N.1 mondial Novak Djokovic. En revanche, les organisateurs ont décidé d’attribuer le N.2 à Roger Federer, pourtant 3e mondial, de préférence à Rafael Nadal, N.3. Les organisateurs justifient ce choix par l’ensemble des résultats des joueurs sur gazon. Le Suisse a remporté Wimbledon à 8 reprises (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 et 2017). Nadal compte deux titres en 2008 et 2010.

The seedings for The Championships 2019 have been announced #Wimbledonhttps://t.co/mKtl4R5QZy — Wimbledon (@Wimbledon) 26 juin 2019

La nouvelle N.1 mondiale l’Australienne Ashleigh Barty hérite bien de la première place du simple dames devant la Japonaise Naomi Osaka (N.2). L’Américaine Serena Williams, lauréate de 7 titres à Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) est N.11.

Elise Mertens est aussi 6e tête de série dans le double dames qu’elle joue en compagnie de la Bélarusse Aryna Sabalenka. Kirsten Flipkens est N.12 dans ce tableau où elle évolue en compagnie de la Suédoise Johanna Larsson.