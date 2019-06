Adil Rami a réagi aux accusations de Pamela Anderson: «En aucun cas je ne mène de double vie»

Le champion du monde français a réagi mardi soir après l’annonce de sa rupture avec Pamela Anderson, qui l’a accusé de mener «une double vie» et l’a qualifié de «monstre».

Après les critiques de l’actrice américaine, Adil Rami s’est à son tour exprimé sur Instagram. «Une rupture n’est jamais chose facile», souligne-t-il. «Comme souvent dans ces situations, l’émotion peut prendre le dessus et laisser s’exprimer des choses excessives. Pamela est une personne entière, que je respecte profondément, qui a des convictions, qui est sincère dans ses combats, et pour qui mon amour a toujours été sincère. C’est ce que je veux retenir.»

Le défenseur de l’Olympique de Marseille dément mener une double vie: «Je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect. C’est vrai j’aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l’assume.»

Adil Rami s’était engagé contre les violences domestiques dans des spots de prévention. Selon Pamela Anderson: «Il a fait ça seulement pour améliorer son image, il n’a aucun respect pour les femmes à part sa mère».

«Je reste et resterai fidèle à mes valeurs et aux convictions qui sont les miennes et s’expriment dans mon engagement pour l’association @solidaritéfemmes, qui est toujours aussi fort», se défend le footballeur, qui conclut en souhaitant «l’apaisement et la discrétion pour nos familles et amis, même si je suis peiné et blessé.»