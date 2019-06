Wallonie, terre d'eau : Se balader à Namur en amoureux

Tout au long de l’été, « L’Avenir » vous propose de partir à la découverte de la « Wallonie, terre d’eau ». Cette semaine, on embarque du côté de la Meuse et de Namur.

Pour la seconde étape de notre série d'été Wallonie, terre, d'eau, nous déposons nos bagages en province de Namur. On vous propose cette semaine une balade en amoureux le long de la Meuse, une trentaine de kilomètres à faire à vélo (également possible en voiture pour les moins téméraires d'entre vous).

L’occasion de profiter des paysages et de la fraîcheur namuroise, de découvrir les surprenants jardins d’Annevoie, de visiter la capitale de la Wallonie de manière insolite et inhabituelle ou encore de passer une nuit féerique dans une des plus belles maisons de Namur.

1

À vélo le long de la Meuse

Une fois n’est pas coutume, on vous propose de grimper sur votre vélo pour découvrir notre second itinéraire de Wallonie, terre d’eau.

Le rendez-vous est pris du côté de Dinant pour un parcours accessible à toutes et à tous d’une trentaine de kilomètres à travers notamment la superbe vallée mosane et ses nombreuses falaises.

Dans la cité qui a vu naître Adolphe Sax, l’inventeur du saxophone, on ne manquera pas d’observer la citadelle, puis de goûter aux fameuses couques locales, histoire de prendre des forces avant de se lancer à l’aventure. Il est également possible de grimper sur un bateau pour une première balade au fil de l’eau.

Une fois en selle, un peu plus loin, on remarquera plusieurs hectares de vignes qui se dressent à flanc de vallée, face au petit village de Bouvignes.

Le château féodal de Poilvache se dresse également sur votre route. Peu avant Anhée, celui-ci domine la Meuse et le village de Houx du haut de son éperon rocheux. Il doit son nom à une ruse de guerre. Des assiégés, sortis en quête de bétail, avaient été capturés par les Dinantais. Ces derniers se revêtirent les uns des vêtements des prisonniers, les autres de peaux de bêtes, et, environnés de troupeaux, pénétrèrent dans la place.

Du côté de Rivière, n’oubliez pas de lever la tête vers le ciel. Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être apercevoir ces fous du volant sur leur drôle de machine. Des pratiquants du deltaplane s’élancent en effet du haut du point de vue des Sept Meuses.

Sur le relaxant RAVeL de Meuse, vous traverserez également le village de Wépion, mondialement connu pour ses fraises.

Encore quelques coups de pédale et vous voilà déjà au pied de la citadelle namuroise cette fois, sans avoir vu le temps passer. C’est l’heure de descendre de votre vélo pour profiter des nombreuses curiosités de la capitale de la Wallonie.

2

Les seuls jardins d’eau de Belgique

Le long de la balade, on ne manquera pas de s’éloigner quelque peu de la Meuse pour aller se perdre un long moment au cœur des Jardins d’Annevoie.

Aménagés il y a plus de 250 ans, ceux-ci sont les seuls jardins d’eau de Belgique. « Et ils fonctionnent totalement sans machinerie », précise la guide en pointant du doigt les différents jets d’eau qui jaillissent d’un étang. Dix générations de la famille de Montpelllier ont contribué à la création, à l’amélioration et à la conservation de ces jardins qui se visitent depuis 1930.

Dans cet écrin de verdure, les jardins ont été conçus sur la base de trois philosophies. On reconnaît les jardins ordonnés à la française. Les architectes ont fait fuir les courbes et sinuosités pour créer de longues et majestueuses perspectives. « Les jardins se regardent comme un tableau », glisse encore notre guide.

Plus loin, on aimera passer du temps dans l’intimité des jardins à l’italienne. Ici, l’architecture met au premier plan la variété, les contrastes et les effets de surprise.

Enfin, dans la partie à l’anglaise, on remarquera le côté plus sauvage. Dans la grotte de Neptune ou à la cascade anglaise, l’architecture a tenté de reproduire artificiellement les effets naturels.

Rue des Jardins 37A, 5537 Annevoie

+ Jardins d'eau d'Annevoie, entre Namur et Dinant

3

Un peu de sport sur la Meuse

Sur la rive droite de la Meuse, juste en face de la citadelle, on découvre le projet de Guillaume et Bertrand qui, depuis 2014, tentent de mettre à l’honneur les activités sur et en bord de Meuse. Bateaux sans permis, saut dans une énorme catapulte gonflable ou simplement un verre entre amis au bord de l’eau en profitant de la vue, les deux cousins proposent de découvrir la Meuse autrement.

La Capitainerie est également le premier club de stand up paddle, un sport de glisse nautique où le pratiquant se tient debout sur une planche et se propulse à l’aide d’une pagaie. « C’est le sport nautique numéro 1 en Europe », précise Bertrand. Le paddle n’est pas un sport destiné à un public aguerri. « Il peut convenir à toute personne qui le souhaite », reprend encore Bertrand.

Du côté de La Capitainerie, le paddle est en plus mis à toutes les sauces. Outre l’initiation pour les novices, le club namurois propose également des balades seul, en famille, entre amis et même des sorties en groupe chaque mercredi, dès 19 h, tout au long de l’été.

Plus étonnant, des séances de paddle yoga et même de paddle polo sont organisées. Et pour les plus téméraires, on vous propose de grimper sur le big mama, une planche qui peu accueillir jusqu’à huit personnes.

Boulevard de la Meuse 38, 5100 Namur

+ Charlie's Capitainerie, activités nautiques sur la Meuse

4

Une des plus belles maisons de Namur

Cette semaine encore, on vous propose de passer la nuit au bord de l’eau, dans le décor de rêve de la villa Balat, à Namur.

Cette maison de style Art nouveau a été reprise en 2016 et complètement rénovée par Muriel et Bernard. Le couple décide alors de faire profiter de leur superbe demeure en la transformant en chambres d’hôtes. « C’est notre troisième été, confirme Muriel. C’est une maison construite en 1906. Elle est attribuée à Alphonse Balat, qui était l’architecte de Léopold II, mais également le maître de Victor Horta. »

Pour leurs hôtes, le couple namurois tente de réserver le meilleur des accueils. « On se différencie de certains modes de logement actuels, prévient Muriel. On ne vient pas chez nous uniquement pour dormir. La convivialité est importante. D’ailleurs, nos hôtes repartent souvent en retard (rires). »

On ajoutera que la maison de Muriel et Bernard est labellisée Bienvenue vélo. « Et nous possédons deux kayaks qu’il suffit de mettre à l’eau », ajoute la propriétaire.

Pour dormir dans ce superbe écrin, on vient de loin. « De Suède, du Japon, de France ou d’Allemagne, mais nous accueillons également des Namurois qui veulent profiter du dépaysement », termine Muriel.

Quai de Meuse 39, 5100 Namur

+ Chambres d'hôtes La Villa Balat à Namur

5

Se laisser guider dans Namur

Après une longue journée d’effort, quoi de mieux que de se laisser guider à travers les petites rues namuroises à bord d’un pousse-pousse électrique. Une manière originale de (re)découvrir la ville à cadence très agréable.

La balade démarre depuis la place de l’Ange entre 11 h et 17 h 30. Trois circuits sont proposés. Le premier de 3,5 km vous emmènera pendant une demi-heure à la découverte des vieux quartiers.

Longue de 8 km et environ 1 h, la seconde empruntera les berges entre Sambre et Meuse pour une promenade à Jambes et à Namur. « La plus agréable des balades en été », glisse-t-on du côté de l’office du tourisme namurois.

Enfin, la troisième balade part à la découverte des îles et des fraises de Wépion pour un tour de 15 km et 75 minutes. L’occasion de découvrir les bords de Meuse. Une petite surprise vous attendra à mi-parcours, du côté du Musée de la fraise de Wépion.

Le tour est accessible tous les jours en haute saison et uniquement les week-ends le reste de l’année. En fonction de l’itinéraire souhaité et du nombre de passagers, il faut compter entre 7 euros et 18 euros.

Place de l'Ange, 5000 Namur

+ Pousse-pousse : les visites guidées les plus originales de Namur