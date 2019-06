Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mercredi

Le coût environnemental de la climatisation ; Une équipe de football pour réfugiés à Mouscron; Un gaz hilarant pas sans danger; Nafi Thiam devrait être prêt pour Doha... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 26 juin.

1

Climatisation: plus d'électricité pour le froid... et le chaud

L’utilisation de pompes à chaleur produisant du froid comme du chaud, se généralise dans l’habitat, individuel ou non. La redevance programmée pour l’utilisation du réseau électrique, la fin du compteur qui tourne à l’envers, encouragent les propriétaires de PV à utiliser au maximum leur propre production électrique. D’où cette ruée d’été vers l’air frais facile, pour plus de confort mais avec un coût environnemental certain.

2

Reynders joue sa place à l'Europe

Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères et vice-Premier ministre MR, est opposé à la Croate Marianna Pejcinovic Buric pour briguer le poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il sera fixé ce soir sur son sort

3

Lacs de l’Eau d’Heure: l’assainissement, de l’ASBL puis des berges

À l’aube de la saison d’été, l’horizon s’éclaircit pour les Lacs de l’Eau d’Heure. Les finances s’assainissent mais des soucis, d’incivilités notamment, subsistent. Pour y faire face, les équipes «propreté» ont été doublées.

4

L'Excel Mouscron et Fedasil ont fondé le Royal Excel Refugees

L'Excel Mouscron a créé une équipe à caractère social avec l'appui de Fedasil: le Royal Excel Refugees. Une quinzaine de réfugiés du centre de Mouscron composent le noyau. Une belle façon de favoriser l'intégration par le biais du sport.

5

Neufchâteau: pour Dimitri Fourny, les voix des étrangers pourraient tout changer

La liste Agir Ensemble du bourgmestre sortant Dimitri Fourny a déposé une réclamation «contre les élections du 16 juin pour cause d’irrégularités étant susceptibles d’influencer la répartition des sièges.» Revotera-t-on pour la troisième fois aux communales à Neufchâteau?

6

Une huile de colza made in Braives

Il y a quatre ans, Laurent Van Asselt s’est lancé dans la production d’huile de colza à Fallais (Braives). Avec aussi pour projet de restaurer l’ancien moulin à huile. «Mais il nous faut environ 50 000€.»

7

Sambreville: des clubs sportifs qui ne jouent pas le jeu?

Le groupe Écolo estime que la Jeunesse Tamines, club de football phare de l'entité, ne joue pas le jeu, compte tenu des subsides importants qu'il reçoit. «Passe encore que dans l’équipe première, il n’y ait pour ainsi dire plus un seul joueur du cru. Mais même chez les jeunes, on se demande parfois si c’est bien d’un club sambrevillois qu’il s’agit.»

8

Mouscron: la vente et l'usage des capsules de gaz hilarant sont réglementées

Face aux inquiétudes suscitées par les effets catastrophiques du protoxyde d’azote, le règlement de police de la commune de Mouscron a été complété. Détournée de son usage culinaire, la capsule provoque un effet hilarant, pas sans risques pour la santé. «Aucune loi ni aucun décret pour encadrer ça.»

9

Le coude de Nafissatou Thiam devrait être rétabli pour Doha

Normalement, la participation de Nafissatou Thiam aux Mondiaux de Doha (du 27 septembre au 6 octobre) n’est pas en danger. C’est en tout cas ce que pense le chirurgien Johan Bellemans, qui s’occupe du coude de la championne olympique, du monde et d’Europe, depuis l’apparition de sa blessure en 2016.

10

Vanheusden s'éloigne-t-il du Standard?

Le défenseur central prêté par l’Inter au Standard depuis un an et demi pourrait finalement ne pas être transféré définitivement à Liège. Le club milanais privilégie d’autres pistes.

