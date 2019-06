Un suspect arrêté pour un meurtre commis à Ixelles en avril dernier

Une personne a été interpellée et placée sous mandat d’arrêt dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’un ressortissant polonais, commis le 1er avril dernier vers 01h30 à Ixelles, a confirmé mercredi le parquet de Bruxelles, selon une information du journal La Capitale.

Quatre hommes se sont introduits dans une habitation de la rue Maes à Ixelles, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2019, armés de battes de base-ball et de couteaux. Ils s’en sont pris à un jeune ressortissant polonais. Blessé de plusieurs coups de couteau entre autres, Michel L., un ressortissant polonais âgé de 23 ans, n’a pas survécu à ses blessures.

Selon La Capitale, la jeune victime a été passée à tabac devant sa mère, sa fille âgée de 3 ans et une de ses amies. Le motif du contentieux entre la victime et ses agresseurs demeure inconnu.

L’un des quatre suspects, Konrad P., connu dans la communauté polonaise à Bruxelles, a été interpellé le 14 mai dernier et placé sous mandat d’arrêt deux jours plus tard. La chambre du conseil a ensuite confirmé le mandat d’arrêt le 20 juin dernier et l’instruction suit son cours. Les trois autres suspects sont toujours recherchés.