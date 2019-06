Incendie d’une villa quatre façades à Rebecq

Un incendie s’est produit ce mercredi matin à Rebecq. Le feu a partiellement détruit une maison quatre façades. Les occupants, un couple et deux jeunes enfants, sont indemnes.

Un incendie a partiellement détruit une habitation du chemin du Croly, à Rebecq. Les pompiers de Tubize ont été appelés à 6 h 00. «De la fumée s’échappait d’une fenêtre, à l’étage. Une chambre et une autre pièce étaient embrasées», précise l’un des hommes du feu qui a participé à l’intervention.

Commandés par le major Dierickx, les pompiers ont été rejoints par leurs collègues de Nivelles, Braine-l’Alleud, Soignies et Enghien. «Nous avons été renforcés par trois autopompes dont une de Nivelles et une de Soignies, une auto-échelle de Braine-l’Alleud et un camion-citerne d’Enghien», précise l’un des pompiers. Il y avait enfin un véhicule pour la décontamination du personnel intervenant.»

En une heure, l’incendie a été maîtrisé. Les dégâts causés par les eaux et la fumée sont importants.

Les habitants, dont deux jeunes enfants, étaient sortis de leur maison avant l’arrivée des pompiers. L’origine de l’incendie pourrait provenir d’un climatiseur.