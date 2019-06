Officiel: pas de Tour de France 2019 pour Philippe Gilbert

Philippe Gilbert ne figure dans la sélection des huit coureurs retenus par l’équipe belge Deceuninck - Quick Step pour le prochain Tour de France qui s’élancera de Bruxelles le samedi 6 juillet.

L’information avait fuité dans L’Équipe mardi soir et a été officialisée ce mercredi sur le compte Twitter de la formation belge. Un an après s’être fracturé la rotule sur les routes de la Grande Boucle, Philippe Gilbert n’aura pas l’occasion d’y prendre sa revanche cette année. Patrick Lefevere, le manager de la Deceuninck-Quick Step, préfère s’appuyer sur le sprinteur italien Elia Viviani et sur le Français Julian Alaphilippe, lauréat du classement de la montagne l’an dernier.

La composition de l’équipe est donc la suivante: Julian Alaphilippe (Fra), Kasper Asgreen (Dan), Dries Devenyns (Bel), Yves Lampaert (Bel), Enric Mas (Esp), Michael Morkov (Dan), Maximilian Richeze (Arg) et Elia Viviani (Ita).

Les directeurs sportifs seront Davide Bramati (Ita), Tom Steels (Bel) et Geert Van Bondt (Bel).

Three weeks in July. Crosswinds, tricky finishes, punchy hills, gruelling mountains. And one motivated Wolfpack!

We give you our squad for @LeTour: https://t.co/z5rFo281wr

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/wPFuFCyzo1