Mondial féminin - Les Pays-Bas éliminent le Japon, finaliste de la dernière édition, en 1/8es

Les Pays-Bas ont frappé un grand coup mardi soir à Rennes en huitième de finale du Mondial de football féminin. Les Néerlandaises ont éliminé le Japon, finaliste de la dernière édition et vainqueur en 2011. Les championnes d'Europe se sont imposées 2-1 lors d'un match serré et décidé sur un penalty inscrit par Lieke Martens dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Martens a véritablement illuminé la soirée des Néerlandaises en débloquant également le score d'une superbe talonnade à la 17e minute. Le Japon a répondu immédiatement avec un envoi sur le poteau de Yuika Sugasawa (19e) avant d'égaliser juste avant la pause grâce à Uyi Hasegawa qui a parfaitement finalisé une belle action collective (43e). L'équilibre s'est prolongé pendant une bonne partie de la deuxième période mais le Japon s'est créé les meilleures opportunités, notamment en fin de match. La barre (79e) et la gardienne néerlandaise (81e) ont repoussé les tentatives les plus dangereuses. Une faute de main dans le rectangle de la défenseur Saki Kumagai a finalement permis à Martens d'arracher la qualification 2-1 (90e+1) et de venger l'élimination des Pays-Bas il y a quatre ans au même stade de la compétition face au Japon. Au prochain tour, les Championnes d'Europe seront opposées à l'Italie, victorieuse 2-0 de la Chine dans l'après-midi. Les quarts de finale débutent jeudi avec Norvège-Angleterre. Les deux autres tickets pour le dernier carré se disputeront lors de France - Etats-Unis et d'Allemagne - Suède.