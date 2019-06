Vague de chaleur - La E411 presque totalement fermée à Courrière en raison de soulèvements des voiries

Depuis 16h30 mardi, la E411 est presque totalement fermée à Courrière, en raison de soulèvements de la chaussée, a indiqué Elodie Christophe, du service communication du gestionnaire du réseau routier wallon, la Sofico. Les travaux devraient être terminés dans la nuit ou mercredi dans le courant de la journée.

Un important soulèvement de la chaussée s'est produit dans le sens Namur-Luxembourg et l'autoroute est totalement fermée. Une déviation a été mise en place via la N4 et la N97, pour ensuite reprendre la E411 à Achêne.

Deux autres soulèvements ont eu lieu en direction de Bruxelles et la bande de droite est là aussi fermée, ce qui provoque des ralentissements.

Des travaux sont actuellement effectués. Vu l'ampleur du chantier, il va encore falloir de nombreuses heures pour rétablir la circulation, a précisé la Sofico.