Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, a réagi mardi aux critiques formulées par le PTB et le PS quant au projet de réaménagement du quartier Léopold présenté lundi par son promoteur, Besix Red. Selon lui, "on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord" et il est temps d'avancer.

D'après l'opposition, le projet ne respecte pas la volonté des Namurois, car il ne tient pas compte de la consultation populaire réalisée en février 2015. Près de 60% des votants s'étaient alors dits contre la disparition du parc Léopold et de ses arbres, qui ne figurent pas dans le plan présenté par Besix Red.

Le complexe est aussi jugé trop volumineux et démesuré par les deux partis, qui s'interrogent quant à la nécessité d'augmenter le volume de surfaces commerciales dans le centre-ville. "Quand on nous dit que les nouveaux commerces vont venir nourrir et enrichir les commerce existant, cela nous laisse perplexes", a ainsi déclaré le PS namurois. En outre, les socialistes s'interrogent aussi quant à l'intégration de la mobilité douce dans le plan et estime que le lien en façade nord reste totalement inexistant vers Bomel.

Les deux partis remettent aussi en question la transparence de la Ville, estimant que le plan aurait dû être présenté en public, et non uniquement à la presse puis à huis clos aux conseillers communaux. Une manière selon eux d'empêcher tout débat démocratique.

"Ce sont toujours les mêmes critiques qui reviennent de manière cyclique, quoi que l'on propose", a réagi mardi Maxime Prévot. "Aujourd'hui, le lieu est lugubre. Personne ne conseillerait à ses enfants d'aller s'y balader, encore moins en soirée. Nous voulons revitaliser tout le quartier et réenchanter le haut de la ville qui en a cruellement besoin."

"On ne cesse de se plaindre du manque de parking à Namur, il y aura ici 1.100 places créées", a-t-il ajouté. "Le site sera également aménagé de manière agréable, avec des balades naturelles, de beaux espaces publics, une végétalisation importante et un nouveau parc public à 200 mètres de là qui fera deux fois la taille de l'actuel square."

"Il y aura aussi de la vie en permanence avec la pluralité des fonctions envisagées, entre logements, commerces et bureaux", a-t-il encore souligné. "Cela, sans oublier qu'il y aura moins de commerces qu'envisagé par le passé."

Le bourgmestre a aussi tenu a rappelé que le projet présenté tient compte des ateliers urbains de co-construction menés depuis un an avec un panel de citoyens.

"Ils ont bien accueilli le projet dès lors qu'il intègre largement les recommandations qu'ils avaient formulées et qu'ils ne jugeaient pas indispensable de préserver les arbres présents actuellement", a-t-il affirmé.

"On n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Après dix ans de tergiversations, il est temps maintenant d'avancer et d'assainir les lieux", a-t-il encore ajouté.

"Notre ambition était largement connue de tous. Or, lors de la consultation la plus démocratique, large et obligatoire que sont les élections, les Namurois nous ont réitéré leur soutien pour que Namur s'embellisse et avance. Aucun débat n'a donc été confisqué, puisque le dossier est public et sera traité publiquement lors d'un prochain conseil communal. Avançons", a-t-il conclu.