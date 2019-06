Plusieurs milliers de personnes attendues à Eupen pour la 39e fête tyrolienne

Plusieurs milliers de personnes, amatrices de musique et de folklore tyrolien, sont attendues à Eupen, du 26 au 28 juillet, à l'occasion de la 39e édition de la fête tyrolienne, organisée depuis 1981 par l'asbl LOVOS et ses nombreux bénévoles.

Au programme des festivités, une quinzaine de concerts, de la danse traditionnelle et des groupes folkloriques de musiciens tyroliens. "Cette année, et pour la troisième fois, c'est la vallée du Studaï qui sera notre partenaire pour célébrer le folklore tyrolien", a expliqué Patrick Heinen, président de l'asbl organisatrice.

La fête débutera le vendredi par une soirée en plein air gratuite, organisée à la ville Basse et lors de laquelle se produira le groupe folklorique "Die Alpenkavaliere" ou encore un ensemble vocal du nom de "Musikkapellen aus Studaï".

Les festivités se poursuivront sur la Werthpltaz avec une soirée "après ski" et la prestation des "Schilehrer" et du groupe "Beim Haimatabend Schuplattler" pour une démonstration de danse folklorique tyrolienne.

Le samedi, les spectateurs pourront assister, dès 14h00, à une série de concerts. Lors de la soirée qui se tiendra sur la Werthplatz, on retrouvera des artistes comme Angela Wiedl, le groupe "Die Schäfer" ou "Mario et Christoph". La soirée se terminera avec une démonstration de danse folklorique et un concert de moniteurs de ski artistes, "Die Schilehrer". Dimanche matin, un "Frühschopp musical" et différents concerts seront organisés.

"Comme à notre habitude, nous redistribuerons les bénéfices récoltés lors de la manifestation à des associations de la Communauté germanophone et de la région partenaire, qui soutiennent des projets à caractère social et notamment ceux qui ont un lien avec le handicap", a ajouté le président de l'asbl.