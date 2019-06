Le directeur de la salle de consommation plaide pour une ouverture 24h/24

La salle de consommation à moindre risque, baptisée «Saf ti», à Liège, comptabilise plus de 400 inscriptions de toxicomanes, pour la plupart marginalisés, depuis son ouverture le 5 septembre 2018.

Un succès, étant donné que le public cible était estimé à 300 individus. Pour être encore plus efficace, le directeur, Dominique Delhauter, a plaidé mardi, à l’occasion d’une réunion du collectif francophone des salles de consommation de drogues, pour que la salle soit ouverte 24h/24 et offre un service d’hébergement afin d’éviter que des sans-abri dorment dès l’aube dans des entrées d’immeuble.

Bien que non reconnue légalement, la salle de consommation à moindre risque de Liège a ouvert le 5 septembre 2018 sur base du constat qu’il fallait agir contre les diverses nuisances générées en ville par la toxicomanie de rue. Sachant que le public cible était estimé à 300 toxicomanes, l’objectif est atteint puisque moins d’un an après sa mise en fonction, plus de 400 toxicomanes y sont inscrits. Ce qui représente une moyenne de 50 passages par jour.

Actuellement, la salle liégeoise est accessible 7j/7, selon un horaire défini. Au-delà des espaces de consommation (huit places d’injection et douze places d’inhalation), des consultations médicales et une aide dans les démarches à accomplir y sont prodiguées. Son directeur insiste que Saf ti «n’est pas un bistrot de la came mais un lieu où l’on fait de la réduction des risques» puisque les actes de consommation qui y sont posés sont encadrés par des professionnels et, dès lors, ne sont pas effectués en rue.

A l’instar d’autres structures présentes dans le collectif francophone des salles de consommation de drogues, la direction de la salle liégeoise souhaiterait qu’elle évolue vers un service 24h/24 avec hébergement afin d’éviter que des sans-abri ne dorment, dès l’aube, dans des entrées d’immeuble. En effet, le rythme de ces derniers diffère. «La nuit, ils se promènent çà et là et ne dorment pas afin de ne pas se faire frapper dedans ou de peur de se faire agresser», souligne Dominique Delhauter.