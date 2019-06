VIDÉO | Critiqué par Charline Vanhoenacker, Ardisson riposte: «Vous avez essayé de faire de la télé, ça a duré 15 jours»

Critiqué par Charline Vanhoenacker, l’animateur français Thierry Ardisson a réglé ses comptes avec l’humoriste et chroniqueuse belge ce mardi.

L’ambiance était électrique entre Charline Vanhoenacker et Thierry Ardisson dans le studio de France Inter ce mardi. Et pour cause, dans une interview réalisée par Le Parisien ce week-end, l’humoriste belge n’a pas épargné les émissions de Laurent Ruquier et Thierry Ardisson. Elle s’était notamment félicitée de la fin de l’émission de C8, «Les Terriens!» après 13 ans d’antenne. «Je suis ravie que ça s’arrête car c’était très putassier. Il n’y a pas une semaine où on ne s’est pas moqué de lui. ‘Les Terriens’comme ‘On n’est pas couché’n’existeraient pas en Belgique», avait-elle notamment déclaré.

Moi j’ai fait 34 ans de télévision avec un certain succès, donc les leçons de Charline, je n’en ai rien à foutre

Les propos de la chroniqueuse belge n’ont évidemment pas plu au présentateur de 70 ans et celui-ci l’a fait savoir. Présent dans le studio de France Inter ce mardi matin face à Léa Salamé et… Charline Vanhoenacker, Thierry Ardisson a contre-attaqué. «Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’il n’y a pas de quoi se réjouir, cela met 100 personnes au chômage, a-t-il lancé. 100 personnes au chômage, vous qui êtes de gauche, j’imagine que cela doit vous embêter. Se réjouir de l’arrêt d’une émission, surtout d’une émission qui essaie d’élever le débat, je ne comprends pas votre attitude. Vous avez essayé de faire de la télé, ça a duré quinze jours. Moi j’ai fait 34 ans de télévision avec un certain succès, donc les leçons de Charline, je n’en ai rien à foutre.»

.@T_Ardisson, animateur #télé, répond à @Charlineaparis : "Franchement je ne comprends pas votre attitude (...) Les leçons de Charline, j'en ai rien à foutre" #le79Inter pic.twitter.com/LIuuceCCiD — France Inter (@franceinter) 25 juin 2019

Face à la colère de Thierry Ardisson, Charline Vanhoenacker a tenté de se défendre tant bien que mal. «Putassier c’est un compliment pour vous Thierry, vous aimez ça», a lancé l’humoriste de 41 ans.

Pas convaincu, l’animateur français a poursuivi son règlement de compte en révélant qu’Alex Vizorek, compère de Charline Vanhoenacker sur France Inter mais également chroniqueur chez Ardisson, était «désolé» par les propos de la chroniqueuse. «Il m’a envoyé un texto dès le matin en me disant: ‘Je ne comprends pas ce qui lui prend’. C’est votre grand copain, vous lui en parlerez.»