Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 26 juin

Un extincteur, de la drogue, des nems, un frigidaire, Superman, les Beatles (ah non, pas eux) et même une fourchette: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 26 juin. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Booksmart

Comédie d’Olivia Wilde. Avec Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein et Lisa Kudrow. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Alors qu’elles sont sur le point d’être diplômées, Molly et Amy se demandent si elles n’étaient complètement passées à côté du fun de leurs années de lycée… Elles s’accordent alors une soirée endiablée pour rattraper le temps perdu.

Ce qu’on en pense

Première réalisation d’Olivia Wilde, et un sans-faute autant sur le fond que sur la forme! On en redemande!

La critique complète

Toy Story 4

Film d’animation de Josh Cooley. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Le cow-boy Woody s’est fait un nouveau copain, Forky, un jouet sorti de l’imagination de sa fillette, Bonnie. Et des poubelles…

Ce qu’on en pense

Le quatrième épisode est aussi drôle et imaginatif que les précédents, surtout grâce aux nouvelles recrues.

La critique complète

Yesterday

Comédie musicale de Danny Boyle. Avec Lily James, Himesh Patel et Ed Sheeran. Durée: 1 h 57.

Ce que ça raconte

Un matin, le monde entier se réveille sans aucun souvenir des Beatles. Seul Jack, un apprenti chanteur, est capable de chantonner Yesterday.

Ce qu’on en pense

Les chansons des Beatles font toujours leur petit effet, surtout en bande originale d’une comédie romantique anglaise.

La critique complète

Yves

Comédie de Benoît Forgeard. Avec William Lebghil, Doria Tillier et Philippe Katerine. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Un jeune amorti voit sa vie bouleversée par l’arrivée d’un frigo plus intelligent que lui dans sa cuisine.

Ce qu’on en pense

Délire parfois un peu gros mais complètement assumé qui épingle notre fainéantise d’accros aux technologies.

La critique complète

Made in China

Comédie de Julien Abraham. Avec Frédéric Chau et Medi Sadoun. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Alors qu’il va être père, François se dit qu’il est peut-être temps de renouer avec sa famille et ses origines chinoises qu’il a rejetées pendant dix ans.

Ce qu’on en pense

Plus qu’une énième comédie communautaire vouée à presser cette fois le cliché asiatique, Made in China est modeste, certes, mais sincère et parfois même émouvant.

La critique complète

L’enfant du mal

Film d’horreur de David Yarovesky. Avec Elizabeth Banks, et David Denman. Durée: 1 h 30).

Ce que ça raconte

Une relecture horrifique de Superman transformé en supervilain.

Ce qu’on en pense

Un film qu’on avait envie d’aimer mais qui, malheureusement, ne dépasse jamais son concept de base.

Cavale

Drame de Virginie Gourmel. Avec Lisa Viance, Yamina Zaghouani et Noa Pellizari. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Trois jeunes filles instables s’échappent de l’institution où elles sont internées.

Ce qu’on en pense

Ce périple adolescent dans nos campagnes belges manque d’amplitude mais distille des idées intéressantes.