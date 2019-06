VIDÉOS | Luis Suarez réclame un penalty pour une main... du gardien

Sur un arrêt du gardien du Chili, l’attaquant uruguayen Luis Suarez a réclamé un penalty pour une main du portier, avant de se raviser.

Engagé en Copa America avec l’Uruguay, Luis Suarez s’est mis en évidence de manière assez cocasse. Alors qu’il se trouvait dans la surface adverse, l’attaquant de Barcelone a vu son tir repoussé de la main par Arias.

There is only 1 player in the world who would appeal for a handball against the goalkeeper: Luis Suarez pic.twitter.com/BWk9UlbCqI