L’agenda culturel de la semaine

Bientôt au théâtre…

AMAY

– Le 12 juillet à 20h30, BaliMurphy jouera, aux Variétés d’Amay, des chansons qui parlent d’amour, faites d’errances et de souvenirs, avec Bruxelles pour décor et ses pavés humides. Le quintet fera la part belle à la passion et au désir.

085/31 24 46, www.ccamay.be

HANNUT

– Le 27 juillet à 21h, le Théâtre royal des Galeries présentera «L’heureux élu», au château de Blehen à Hannut. Charline va épouser l’homme de sa vie. Avant de le présenter à ses amis, elle préfère leur préciser qu’il est un peu «spécial».

019/51 90 63, www.centreculturelhannut.be

HUY

– Du 1er au 4 août, la collégiale de Huy deviendra l’actrice principale d’un «Opéra monumental». Son histoire est racontée par «le magicien de l’imaginaire», Luc Petit. Place à une féerie conjuguant lumière, laser et danse aérienne.