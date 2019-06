VIDÉO | Les Belges de Would You React offrent 14 000 euros aux sans-abri: «Ça me touche très fort»

Grâce aux dons des internautes, le collectif «Would you react?» a monté une cagnotte de 14 000 euros pour la redistribuer à plusieurs SDF dans différentes villes de Belgique.

«Would You React?» a encore frappé. La chaîne YouTube belge avait déjà tenté l’expérience lors des deux années précédentes en redistribuant les dons d’une cagnotte à plusieurs SDF.

Après des montants de 1500 euros et de 12 000 euros en 2017 et 2018, Jonathan Lambinet et son collectif ont offert une somme encore plus conséquente aux sans-abri grâce aux dons des internautes. «Pour la troisième cagnotte, nous avons reçu près de 14 000 euros de dons. Une somme que nous avons décidé de répartir en 28 parts égales.»

Pour choisir les profils des sans-abri qui recevront une part de la cagnotte, soit 500 euros, les membres de la chaîne «Would You React?» ont décidé de faire appel à des professionnels.

Dans le premier acte d’une série de quatre vidéos, leur choix s’est notamment porté sur une Bruxelloise forcée de vivre dans la rue depuis 10 ans et qui garde le sourire malgré tout. «Ça me touche très fort et je les remercie de tout mon cœur. Je suis contente qu’il y ait des jeunes qui comprennent notre situation. Un sourire au lieu de regarder de travers, ça fait beaucoup.»

Je suis contente qu’il y ait des jeunes qui comprennent notre situation

Très ému par le geste, un SDF liégeois a toutefois avoué qu’il était dangereux pour une personne sans-abri d’avoir une telle somme entre ses mains. «Ils (NDLR: les donateurs) ont peut-être perçu ça pour que je puisse achever mes papiers mais c’est aussi ce qui pourrait m’anéantir car je me retrouve avec trop d’un coup. Mon quota par jour, c’est entre 4 et 5 euros», a confié le jeune SDF qui a finalement décidé de confier la somme à des professionnels pour qu’ils la gèrent à sa place.

Le jeune Abdel a d’ailleurs décliné l’offre avant de se raviser pour offrir des vêtements à son bébé, âgé d’à peine un mois et à qui il n’avait pas encore pu acheter de cadeaux. «Ça me fait quelque chose dans le cœur», a avoué le sans domicile fixe liégeois.

À chacun, Jonathan Lambinet a également offert un livre contenant des messages provenant des donateurs. «Il y a 750 messages et ils envoient du courage et beaucoup d’amour.»