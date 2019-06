Action de grève devant le siège principal d’Eldi, à Leuze

Depuis 4 h 30, ce mardi matin, un piquet de grève de la FGTB bloque l’entrée du siège central d’Eldi, à Leuze.

«Suite à la décision de la direction, confirmée au conseil d’entreprise du 13 juin, de fermer le labo et de se séparer des trois travailleurs concernés, sans prendre en considération les propositions de réorganisation de la MWB-FGTB, suite à la concertation téléphonique de la direction du 19 juin avec le permanent syndical Salvatore Panarisi, et son refus de fixer une date de négociation, suite au flou concernant les intentions de la direction quant à la levée des protections syndicales, suite à la rupture unilatérale de la concertation sociale et en accord avec Salvatore Panarisi, un préavis de grève à durée indéterminée avec date de prise en court le lundi 24 juin avait été déposé. Pour couronner le tout, ce 21 juin, la direction a décidé unilatéralement de procéder au licenciement du camarade Henri, un des trois ouvriers du labo. Il a donc été décidé qu’une action de grève débutera ce mardi 25 juin dès 4 h 30.»

Salvatore Panarisi nous a précisé que le mouvement annoncé dans ce tract de la FGTB se poursuivrait (au moins) jusqu’à ce mardi, à minuit.

Le service qui fait l’objet d’une fermeture occupe en réalité trois travailleurs, dont le président de la délégation syndicale, Yves Beauprez. Un autre travailleur est également délégué syndical mais c’est le troisième (qui ne l’est pas, et qui n’est donc pas protégé) qui est visé par la mesure de licenciement signifiée vendredi. Tous les trois âgés d’une cinquantaine d’années, ces travailleurs comptent une vingtaine d’années d’ancienneté au sein de la société.

La FGTB souhaitait des mesures de reclassement pour chacun d’entre eux, ce qui, selon le syndicat, ne devrait guère poser de problème pour le siège qui emploie environ 150 personnes et gère une centaine de magasins en Belgique. Aujourd’hui, le syndicat exige la réintégration du travailleur licencié.

Ce mardi, les employés sont retournés chez eux et aucun camion ne rentre ou ne sort de l’entreprise. Nous aurions aimé entendre la direction mais, manifestement, ce mardi, la centrale téléphonique du siège leuzois était aussi… en grève.