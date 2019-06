Pamela Anderson déballe tout sur la double vie du «monstre» Adil Rami: «Je suis dévastée»

L’actrice Pamela Anderson a publié un long message sur Instagram pour dénoncer les infidélités et le comportement de «sociopathe» du footballeur français Adil Rami.

L’idylle improbable entre la star américano-canadienne et le défenseur français semble terminée. En couple depuis deux ans, Pamela Anderson et Adil Rami avaient démenti les rumeurs de séparation à de nombreuses reprises mais, cette fois, cela semble bel et bien terminé.

Sur son compte Instagram, l’actrice de 51 ans a attaqué son compagnon dans un message sans équivoque pour dénoncer ses infidélités. «C’est difficile à accepter. Les deux dernières années de ma vie ont été un grand mensonge. J’ai été arnaquée, conduite à croire… que nous vivions une ‘grande histoire d’amour’? Je suis dévastée de découvrir qu’il menait une double vie.»

Pour illustrer son message, Pamela Anderson a utilisé un cliché pris le 19 mai dernier lors de la cérémonie des trophées UNFP du football français. L’ex-star d’«Alerte à Malibu» a continué sa diatribe en dévoilant que le joueur de 33 ans la trompait avec une autre femme, dont elle n’a pas révélé l’identité. «Il plaisantait sur les autres joueurs qui avaient des amies dans la rue dans des appartements proches de leurs femmes. Il a appelé ces hommes des monstres.? Mais c’est pire. Il a menti à tous. Comment est-ce possible de contrôler 2 cœurs et esprits de femmes comme ça? Je suis sûr qu’il y en avait d’autres. C’est lui le monstre. Comment ai-je pu aider autant de gens de mon association d’aide aux femmes battues sans être capable de m’aider moi-même.»

Il me fait peur. Il m’a blessé et menacé à de nombreuses reprises.

Dans une série de commentaires sous la publication, l’actrice dévastée a expliqué qu’elle allait quitter l’Hexagone pour tirer un trait sur cette histoire et s’éloigner de celui qu’elle décrit comme un jaloux maladif, manipulateur et menteur. «Je vais maintenant quitter la France. Il a tout essayé. Il m’a envoyé des fleurs, écrit des lettres. Il est venu me voir à mon hôtel. La sécurité s’est chargée de lui. J’ai un garde du corps parce qu’il me fait peur. Il m’a fait mal et m’a menacé plusieurs fois. Il ne devrait pas être le visage de la Protection des femmes contre les violences domestiques. Il l’a seulement fait pour améliorer son image. Il n’a aucun respect pour aucune femme sauf sa mère. Et même à elle, il lui ment. Les narcissiques ne changent pas, les sociopathes ne changent pas», a conclu la star.

Pour l’heure, le défenseur de l’Olympique de Marseille n’a pas encore réagi à ces accusations.