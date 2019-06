Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mardi

Payer une taxe de séjour en plus de sa chambre d’hôtel n’étonne plus grand monde. Un petit supplément, une petite taxe, comme il en existe dans nombre de cités touristiques... EdA Philippe Labeye

Cantines durables: les écoles attendront faute de moyens

Offrir aux élèves des repas préparés avec des produits locaux, bio pour la plupart, de saison, faisant la part belle au végétal, à un prix équitable et juste. Un goût de déjà-vu. Mais le collectif développement cantines durables va plus loin en proposant un accompagnement personnalisé de minimum 2 ans.

Des dizaines d’écoles ont fait appel au collectif. Celui-ci ne peut pas répondre aux demandes car il manque de moyens pour financer son action.

Le remplaçant de Mazzù à Charleroi: «Ça m’a donné envie de foncer»

Karim Belhocine a été convaincu par le projet carolo, même s’il sait que l’héritage de Felice Mazzù ne sera pas simple à reprendre.

Décontracté, mais encore à la recherche de ses repères, le nouveau T1 a fait connaissance hier avec le microcosme carolo. Il a d’abord découvert ses joueurs, auxquels il avait proposé deux séances. Ce sera d’ailleurs le régime quotidien toute la semaine, à l’exception de jeudi (tests physiques à Monceau) et dimanche (une seule séance). L’ex-coach de Courtrai et T2 d’Anderlecht a ensuite tenu sa première conférence de presse, aux côtés de son adjoint, Frank Defays, et du nouveau président fédéral, Mehdi Bayat. Pour celui-ci, Belhocine correspond parfaitement à l’ADN, la philosophie et le fonctionnement du Sporting.

L’Hôtel Verviers fait payer une taxe qui n’existe pas

Payer une taxe de séjour en plus de sa chambre d’hôtel n’étonne plus grand monde. Un petit supplément, une petite taxe, comme il en existe dans nombre de cités touristiques.

Cela fait ainsi dix ans, depuis qu’il existe, selon son directeur commercial, que l’Hôtel Verviers fait payer à ses clients, en plus du prix de leur chambre, une «taxe de séjour» (ainsi est-elle libellée sur les différents sites Internet de réservation, y compris sur le site web de l’hôtel lui-même). Un montant supplémentaire de 1€ par nuit et par personne qui, lui, contrairement au prix de base de la chambre, échappe à la TVA, puisqu’il s’agit d’une taxe.

Or… aucune taxe de séjour n’a jamais existé à Verviers!

PHOTOS & VIDÉO | Bellewaerde: visite de l’Aquapark inauguré le 1er juillet

Ce lundi, la température extérieure a grimpé jusqu’à 32°. C’est exactement le même nombre de degrés que l’eau du nouveau parc aquatique de Bellewaerde. «Et 34° dans l’air ambiant! Une température agréable dans tout l’Aquapark», sourit Stefaan Lemey, directeur de Bellewaerde heureux de pouvoir ouvrir son attraction aquatique située juste à côté de l’entrée principale du parc d’attractions et animalier d’Ypres.

C’est ce lundi 1er juillet qu’il ouvrira au public après un an et demi de chantier assuré par des entreprises régionales et d’un mois de tests en juin. Un investissement de près de 17 millions d’euros: c’est le plus important de toute l’histoire de Bellewaerde célébrant ses 65 ans la semaine prochaine.

PHOTOS | Lustin: dans la fournaise des rochers de Frênes

Très à la mode, le concept de pénibilité au travail peut revêtir des formes très variables. En cette période de forte chaleur, tous les travailleurs ne sont pas logés à la même enseigne. Les ouvriers en charge des travaux de sécurisation des rochers de Frênes en savent quelque chose. S’ils disposent d’une vue imprenable sur la vallée mosane, ils n’en goûtent absolument pas la fraîcheur. D’autant qu’ils sont actuellement attelés aux travaux de forage pour ancrer les filets de sécurité autour de la roche, en plein soleil, à plus de 50 mètres de hauteur.

INTERVIEW | La «délivrance» pour Maud, gagnante de Koh-Lanta 2019: «C’était extraordinaire!»

Au terme d’un vote extrêmement serré (7 voix contre 6), Maud, 50 ans, est devenue vendredi soir la première gagnante belge du jeu d’aventure diffusé sur TF1. Toujours sur son nuage, la citoyenne de Grez-Doiceau savoure et nous parle de ses prochains projets.

PHOTOS | Chantier spectaculaire à Thuin et Lobbes: trois nouveaux ponts sur la ligne 130 A

Chantier spectaculaire sur la ligne 130 A Charleroi-Erquelinnes: trois ponts dont deux sur la Sambre remplacés à Thuin et Lobbes.

C’est une nouvelle étape dans le programme de modernisation de la ligne de chemin de fer 130 A Charleroi-Erquelinnes, un axe important de désenclavement du sud-est du Hainaut et d’accès à la France, notamment vers Paris.

Charleroi: ça bouge encore au conseil communal

Le dernier Conseil communal de Charleroi avant les grandes vacances, c’est ce premier juillet: il sera marqué par deux changements.

Hannut: le chantier du Plopsaqua est lancé

Depuis quelques jours les engins de chantier sont à l’œuvre. Le gros chantier du complexe aquatique Plopsaqua a commencé à Avernas (Hannut).

Déjà on peut deviner les bassins qui se dessinent au gré des terrassements qui sont en cours. Pour les deux communes partenaires, Hannut et Landen ainsi que pour le groupe Plopsa, il s’agit de ne pas perdre de temps afin de respecter au mieux le planning de ce vaste projet.

Un barbecue finit dans une violence inouïe

«Ce qui s’est passé ce jour-là, c’est presque normal, Monsieur le président. Ce sont des choses qui sont malheureusement courantes dans le monde de la rue.»

Me Jocelyne Olivier a entamé sa plaidoirie de défense par une banalisation des agissements de deux frères arlonais prévenus d’avoir tabassé un de leurs amis, un autre paumé de la rue, qui leur avait volé quelques bouteilles de bières.

Les faits se sont déroulés au parc Gaspar, à Arlon. Les trois hommes qui se présentent comme étant amis et qui continuent à se fréquenter, se sont retrouvés dans le centre du chef-lieu et ont improvisé un petit repas sympa, bien arrosé, en grillant quelques saucisses sur un barbecue improvisé.

Quand la discussion est arrivée sur ces quelques bières que leur copain leur aurait dérobées, les deux frères se sont brutalement déchaînés et ont témoigné d’une violence inouïe.

