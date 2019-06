Les bâches polémiques ont été retirées de la façade de l’ICET

À son arrivée, l’échevin de l’Instruction publique a voulu occulter la façade décrépie de l’ICET à moindres frais. Une volonté qui n’a jamais fait l’unanimité.

À l’entrée de Dottignies, le poids des âges couplé à une corniche défectueuse ayant gorgé d’eau la cimenterie affichait une façade de l’ICET déplorable. La charge financière d’un chantier étant bien trop importante, l’échevin David Vaccari avait opté pour la pose de bâches tendues modulables en attendant.

Le projet est passé au conseil communal qui l’a adopté. Mais quand le cache-misère inspiré des bâches couvrant de grands chantiers est apparu, l’accueil fut mitigé au point qu’il a été démonté ce lundi.

«Je pensais faire plaisir aux Dottigniens. Cela n’a pas été le cas. On a donc réfléchi en sachant que ces bâches étaient démontables car mises pour une période transitoire»

Ce lundi, la structure a été démontée comme le montre la photo de la conseillère communale Écolo, Rebecca Nuttens, qui a souhaité comprendre ce rétropédalage lors du conseil communal de lundi soir. «Quand on pense avoir bien fait et qu’on n’a pas tout à fait bien fait, on peut l’entendre. Je suis quelqu’un qui sait entendre, a souligné M. Vaccari tout en indiquant que l’ensemble de la façade serait repeint afin d’uniformiser l’ensemble.

