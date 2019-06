Formation fédérale: la N-VA fustige l’attitude du PS

Elio Di Rupo et le PS ont refusé jusqu’ici de négocier avec la N-VA. BELGA

Le PS campe sur ses positions et refuse d’entamer les discussions avec les nationalistes, poussant Bart De Wever à accélérer la cadence au nord du pays.

La N-VA a réagi vivement à l’information selon laquelle le PS refuserait toute discussion avec les nationalistes flamands au niveau fédéral. C’est en tout cas le message qu’aurait fait passer le président des socialistes Elio Di Rupo à l’informateur royal Johan Vande Lanotte, rapportent mardi De Tijd et L’Echo. «Ne pas vouloir discuter, c’est admettre une défaite intellectuelle», a tweeté Theo Francken.

De PS weigert élk gesprek met ons, wij niet met hen.



Jarenlang de grootste partij vh land diaboliseren als cryptonazi’s leidt natuurlijk tot onbestuurbaarheid.



Zwijg me van staatsmanschap.



Zij die er zeggen zo van te houden, dragen het ten grave. #België #ironie — Theo Francken (@FranckenTheo) June 25, 2019

Selon De Tijd, la N-VA aurait laissé entendre, lors de son bureau, qu’une discussion avec le PS était possible au sujet de ce que les 2 partis voudraient faire ensemble. Le PS, lui, campe sur ses positions et refuse d’entamer les discussions avec les nationalistes, poussant Bart De Wever à accélérer la cadence au nord du pays.

«Vous le constaterez immédiatement quand ce sera le cas», a toutefois souligné la cheffe de groupe N-VA au parlement bruxellois, Cieltje Van Achter, dans l’émission De Ochtend.

«Le PS refuse toute discussion avec nous. Nous pas. Diaboliser, pendant des années, le plus grand parti du pays et le considérer comme ‘cryptonazi’conduit naturellement à de l’ingouvernabilité. Ne me parlez pas d’hommes d’État. Ceux qui disent tant l’aimer le conduisent à la tombe», a de son côté tweeté Theo Francken.

«Comment trouver une solution structurelle si on refuse d’entamer les discussions. Ne pas vouloir parler ensemble, c’est reconnaître une défaite intellectuelle», a-t-il ajouté, qualifiant d’«incompréhensible» l’attitude du PS.