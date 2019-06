Mondial féminin: les USA et la Suède accèdent aux quarts de finale

Les Suédoises passent donc le cap maudit des huitièmes qui leur avait été fatal en 2015… éliminées par l’Allemagne, qu’elles retrouveront samedi pour un quart aux airs de revanche.

Les États-Unis ont été moins étincelants qu’à l’accoutumée mais ont décroché comme prévu leur billet lundi pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football féminin, de même que la Suède qui retrouvera l’Allemagne pour une place dans le dernier carré.

La pression sera maximale vendredi au Parc des Princes pour le choc France-USA attendu par tous depuis le tirage au sort: les États-Unis, championnes du monde en titre, affronteront donc le pays hôte du Mondial pour gagner leur place en demi-finale.

Mais il s’en est fallu d’un but pour que les Espagnoles ne créent la surprise. La «Team USA» n’a dû son salut qu’à deux penalties victorieux. Et a au passage encaissé son premier but de la compétition.

C’est donc une équipe américaine avec un peu de superbe en moins qui viendra défier les Bleues sur leur terrain. Mais les Tricolores ont aussi de quoi douter, elles qui ont dû aller en prolongations pour venir à bout des Brésiliennes dimanche, en y laissant pas mal d’énergie.

L’autre huitième de finale a suscité moins d’émotions dans un Parc des Princes un peu endormi par la chaleur. Seul un but suédois, suivi de deux penalties - – un raté côté canadien et un autre annulé pour hors-jeu par la VAR - – sont venus animer la partie par ailleurs équilibrée et un peu terne, permettant aux Bleues et Jaunes de l’emporter.

Les Canadiennes, 5es au classement Fifa et quarts de finaliste du Mondial-2015, partaient pourtant légèrement favorites face aux 9es mondiales. Mais elles ont manqué leur occasion de recoller au score.