Les bons conseils de Tchantchès et Nanesse pour utiliser sa trottinette

La Ville de Liège délivre treize conseils pour un bon usage de la trottinette en ville. Face au succès des trottinettes en libre-service, il fallait bien un encadrement.

Elles sont vraiment pratiques pour les uns, un peu exaspérantes pour les autres. Toujours est-il que les trottinettes électriques en libre-service ont massivement débarqué dans nos villes, Liège n’échappant pas au phénomène.

Après avoir établi une charte avec les opérateurs, l’échevin en charge de la Mobilité, Gilles Foret (MR pour Liège) a mis en place une série de treize conseils pour les usagers.

Il ne s’agit pas pour la Ville de contraindre l’usage de ce mode de déplacement, mais bien d’encourager une forme de convivialité sur la voie publique. En termes d’opportunité pour la micro-mobilité, de qualité de l’air, de décongestionnement de la ville, d’image dynamique, Liège ne compte en tout cas profiter de cette nouvelle offre, tout en l’encadrant un minimum.

La campagne de sensibilisation a recours aux figures de Tchantchès et Nanesse pour interpeller les usagers. D.R.

Cette affiche est adressée aux automobilistes. D.R.

Une campagne de sensibilisation a donc été lancée ce lundi, avec une série de sept visuels, dont un à destination des automobilistes et six pour les utilisateurs de trottinettes. Une page web sera également créée sur le site de la ville, pour faire connaître ces recommandations, qui viennent s’ajouter aux prescrits du code de la route (vitesse maximale à 25 km/h, vitesse au pas sur les trottoirs, règles similaires à celles qui concernent les cyclistes).

1 Où rouler?

Ne roulez jamais sur le trottoir mais, comme c’est prévu pour les cyclistes, sur la voirie et les pistes cyclables. Il existe bien une exception mais devez alors rouler à l’allure du pied, ce qui est extrêmement difficile sur un engin électrique.

2 Le casque

Portez un casque. Dès 5 km/h, un impact mal placé peut être fatal. Or, dans 40% des accidents de trottinette, la tête est touchée.

3 Visibilité

Soyez visible, portez du matériel fluo. Certains casques spécialement conçus pour les engins de déplacement sont fluo, ce qui vous permet de combiner protection et visibilité.

4 Stationnement

Stationnez correctement votre trottinette après usage. Pensez toujours aux autres usagers lorsque vous choisissez l’emplacement pour stationner votre trottinette. Pour permettre un cheminement piéton universel et garantir l’accessibilité des trottoirs aux PMR, personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, poussettes d’enfants, etc.), veillez à toujours laisser un passage d’au moins 1m50 de large. Pour éviter tout encombrement, stationnez la trottinette de manière parallèle au mur et à la chaussée. Évitez toujours de la stationner dans le prolongement d’un passage pour piétons ou devant une porte d’entrée d’habitation ou de commerce. Si des arceaux à vélos se trouvent à proximité, privilégiez ces espaces.

5 Vitesse

Limitez votre vitesse, en prenant en compte les usagers faibles, c’est-à-dire les piétons. Roulez à l’allure du pas lorsque vous empruntez un espace partagé à forte densité et, sur la route, ne dépassez jamais 25 km/h qui est la limite autorisée! Aller plus vite augmente fortement les risques d’accident et limite l’autonomie de la batterie.

6 Ivresse

La conduite en état d’ivresse est interdite, aussi bien à vélo qu’à trottinette.

7 Roulez seul

Utilisez toujours votre trottinette seul, il est interdit de monter à plusieurs personnes sur le même véhicule dont la charge maximale est de toute façon limitée à 100 ou 120 kg.

8 Avec les mains

Ne lâchez jamais vos mains du guidon. En trottinette, l’équilibre et plus précaire qu’à vélo et lâcher une main du guidon risque de vous déstabiliser.

9 Concentration

Restez concentré à 100% sur la route. Avec les petites roues de la trottinette, il est plus difficile d’éviter un trou, de passer des rails de tram ou de faire une manœuvre d’évitement.

10 Prévisibilité

Ayez un comportement prévisible pour les autres usagers. La maniabilité des trottinettes peut donner envie de slalomer entre les véhicules en cas de file, mais vous risquez de ne pas être vu.

11 Anticipation

Anticipez au maximum les freinages. Les trottinettes électriques ont des freins moins performants que les vélos, la distance de freinage sera donc plus longue.

12 Courtoisie

Soyez courtois. La trottinette électrique est un nouveau moyen de transport qui en exaspère certains. Un petit mot de remerciement le cas échéant peut faciliter son acceptation.

13 Assurances

Veillez à disposer d’une assurance si elle accepte de vous couvrir avec l’assurance RC familiale. Depuis le 1er juin 2019, les accidents à trottinettes sont couverts par ce type d’assurances. N’étant pas obligatoire, veillez bien à l’avoir contractée.